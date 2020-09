La insólita excusa del agresor de Robertito Funes en C5N

Diego Bussollini, el hombre que agredió al periodista de C5N Robertito Funes afirmó que le gritó "puto" y "andate a La Matanza" porque "estaba estresado". En una entrevista además dijo que no es homofóbico, ni anticuarentena.

"Estoy muy estresado de trabajo, yo tengo un pequeño negocio de comida. Trabajo pelando papas incluso, trabajo en una cooperativa. Nunca le pedí nada al Estado porque hay otras personas que lo necesitan", sostuvo Bussollini en Radio con Vos.

"Ni hablar del comentario homofóbico, yo no soy así, mi perfil no es así. Amo la vida, amo los valores que me inculcaron. Estoy podrido de la grieta que nos peleemos entre nosotros, que pasen los años y siempre estemos igual", afirmó.

En la entrevista, el periodista Ernesto Tenembaum manifestó que no creía en sus palabras y Bussollini pidió que le crean aunque dio argumentos sin sentido. Primero sostuvo que no es anticuarentena y luego reconoció que fue a una marcha del 19 de agosto contra las medidas del gobierno.

"Yo nunca había ido a una marcha, sentía que podía ir a manifestar cosas que siento estando encerrado en mi casa, pero de ninguna manera soy de ese grupo de personas que queman barbijos o que fomentan el odio", dijo.

Acerca de su salida de la Argentina, Bussollini sostuvo que tiene familia en Italia y que sólo se queda en el país por sus hijas. "Estoy atendiendo a todos los que me llaman para putearme y me pongo a explicarles qué me pasó", comentó.

Robertito Funes se quebró al relatar la agresión

El cronista hizo un descargo en vivo en C5N en el programa conducido por Víctor Hugo Morales. Antes de dar su testimonio, se le llenaron los ojos de lágrimas y tuvo que hacer una pausa. "Un poco avergonzante", expresó.

"Es como una correlación de muchas situaciones que uno ve en los medios. Que lo insulten a uno de esa manera... uno puede aguantarse muchas cosas. Pero hay una familia detrás, hay una madre, unos hermanos, amigos. Que este señor haya aparecido de esa manera tan impune, tan desagradable...", comenzó diciendo Funes.

"Me hizo entrar", afirmó Robertito y se lamentó por no haber advertido que podía suceder una situación así: "La tendría que haber visto venir y no fue así". "Se iba y volvía, era eterno, no se acababa más", recordó y siguió: "La policía intentaba contenerlo y lo que más me indignó es que estaba sin barbijo y cada vez que habría la boca, escupía".