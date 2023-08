Paul McCartney anuncia conciertos en Brasil en noviembre y diciembre

El cantante británico Paul McCartney anunció el lunes que regresará este año a Brasil para dar cinco conciertos en varias ciudades del país sudamericano en noviembre y diciembre como parte del "Got Back Tour".

"Ok, ok, ok, los escuché. Voy a Brasil, los veo ahí", afirmó el mítico integrante de los Beatles en un video subido a la plataforma de mensajería X, antes conocida como Twitter, para anunciar la gira brasileña.

McCartney estará en Brasilia el 30 de noviembre y en Belo Horizonte y Sao Paulo el 3 y 9 del mes siguiente. En diciembre también actuará en Curitiba y Río de Janeiro.

La gira incluye siete fechas en Australia entre el 18 de octubre y el 4 de noviembre.

Con información de Reuters