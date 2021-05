La pareja de "Sabandija" despedazó a la directiva del club.

Después de haber destrozado a Boca por el mal manejo con la situación del coronavirus positivo de su marido en Ecuador, ya que no lo dejaban volverse tras el partido contra Barcelona por la Copa Libertadores, la esposa de Esteban Andrada ahora denunció que recibió amenazas: "Dejá de hablar. ¿Querés morir?".

La pareja del arquero titular del "Xeneize", Nerina Galasso, denunció en su cuenta de Instagram (@negalasso) que en las últimas horas alguien le metió miedo a través de dicha red social. Allí, los mensajes están repletos de insultos y de odio. De hecho, el usuario @wingred24 no tiene su foto de perfil ni seguidores, algo habitual en los que son utilizados para criticar y descalificar al otro.

Allí se puede leer: "callate la boca, hija de p... ¿Querés que alguien de tu familia salga lastimado? O muerto con un tirito... La con... de tu madre. Cerrá el or... Pu... de m... Ya vas a ver la sorpresa que te vamos a dar". Por si fuese poco, todo ello apareció acompañado por varios emojis de las pistolas y las espadas.

Con un tono muy agresivo, esta persona anónima continuó: "Ya pasamos por tu casa tres veces hoy. Ya te va a llegar la sorpresa, p... del or... Dejá de hablar porque te vas a cag... la vida solita o alguien de tu familia... Vas a ver". Lo cierto es que, desde la institución de La Ribera, todavía no han repudiado lo ocurrido con la esposa de Andrada, uno de los jugadores más valiosos del plantel profesional dirigido por Miguel Ángel Russo.

La odisea que vivió Boca con Andrada en Ecuador por el Covid

Luego de la derrota por 1-0 en Guayaquil por la tercera fecha de la fase de grupos de la Libertadores, el portero de 30 años quedó aislado en una habitación del séptimo piso del hotel Hilton Colón por haber dado positivo algunos días atrás. De hecho, ni siquiera pudo subirse al avión junto con el resto de la delegación para volver a Argentina y tendrá que cumplir el aislamiento sin moverse del cuarto que se dispuso para su permanencia, en el que se encuentra desde hace más de 48 horas.

El Ministerio de Salud Pública de aquel territorio lo está vigilando atentamente para que no rompa la burbuja, a tal punto que los empleados tienen estrictas indicaciones de que el ex Lanús y Arsenal no salga de la habitación 703 y, si así lo hiciera, deberá ser notificado de inmediato.

El futbolista de la Selección Nacional se encuentra acompañado por un médico de Boca por si surgiera algún inconveniente y, aunque pidió cambiar de pieza a una más grande para tener un poco más de aire y espacio, desde el hotel no se lo permitieron por orden de las autoridades gubernamentales.