En el estadio Monumental Banco Pichincha, Boca no pudo frente a Barcelona de Ecuador y cayó por 1-0 tras varios triunfos consecutivos. Con un equipo alternativo, dándole descanso a jugadores importantes como Sebastián Villa o Agustín Almendra -clave en el nuevo mediocampo- y sin Esteban Andrada, aislado tras dar positivo de COVID-19, no pudo pisar fuerte en Guayaquil y seguir por el buen camino en la Copa Libertadores de América. Con este resultado, quedó en el segundo lugar del grupo.

Teniendo en cuenta los partidos pasados, donde cosechó cinco victorias al hilo, el Xeneize mostró una imagen desconocida en tierras ecuatorianas. En los primeros minutos, le cedió la pelota a su rival y siguió mostrando la típica firmeza en el fondo que tantos halagos recibe. Sin grandes chances, registrando dos tiros al arco por parte de Barcelona, el local perdió peso y el juego fue dominado por los dirigidos por Russo. Pero, más allá de tener el 52% de posesión, le faltaron ideas. Tanto es así que pateó una sola vez hacia los palos y dicho remate de Cristian Pavón terminó en las manos del arquero.

A pocos minutos del complemento, Leonardo Jara salvó una pelota casi en la línea y el partido volvió a ser muy disputado en la mitad de la cancha. De todas maneras, Barcelona logró poner en jaque a Boca y lo hizo sufrir en reiteradas situaciones durante la primera parte. A la hora de partido, tras un gran centro al ras, conectó Carlos Garcés y marcó el 1-0. Tras el gol, el local se replegó y el actual campeón del fútbol intentó entrar por todos lados para mover el marcador sin mucho éxito.

Faltando pocos minutos para el final, metieron una pelota filtrada para Gonzalo Maroni -ingresó por Agustín Obando en el segundo tiempo- y el cordobés generó una gran acción, rematando frente a la salida del arquero y dando la pelota en el poste. En el rebote, Julio Buffarini buscó igualar el marcador perola defensa de Barcelona se lo negó casi en la línea. Con un flojo rendimiento, poco juego y contados remates al arco, se quedó sin tres puntos claves para la clasificación a octavos de final.

Boca ocupa la segunda posición del Grupo C con 6 unidades, tras las dos victorias cosechadas en fechas pasadas ante The Strongest, de visitante y Santos, de local. Quedó por debajo de Barcelona, único líder con puntaje perfecto, siete goles a favor y ninguno en contra. El próximo martes 11 de mayo, desde las 19.15 hs, visitará al equipo brasileño para enderezar la clasificación mientras que en el medio viajará a Paraná para medirse frente a Patronato por el torneo doméstico. No quedan dudas que en el certamen internacional irá con lo mejor.

El insólito momento que vivió Miguel Ángel Russo:

El festejo del gol: