Beto Casella destrozó a Juana Viale por un desubicado comentario

El conductor de Bendita TV Beto Casella destrozó a Juana Viale, la nieta de Mirtha Legrand, que quedó al frente de las cenas y los almuerzos hasta que termine la pandemia del coronavirus.

Casella cuestionó a Viale por una serie de comentarios que hizo en sus últimos programas y que muestran su poca predisposición para hacer las entrevistas en el programa.

¿Vos te separaste de Maradona y volviste? Yo no sé nada. Como a mí no me gusta que me pregunten por mi vida privada, no sé nada de nadie”., afirmó Viale cuando le preguntaba a Rocío Oliva cómo iba la relación con su ex pareja Diego Armando Maradona.

El comentario generó la crítica de Casella que cuestionó: "Si quiere ir por buen camino, que se informe un poco de la gente que va a entrevistar. Porque con esto de que ‘yo no veo televisión y soy cool’, yo no lo había visto, pero ahí dice ‘como yo no veo, no sé nada’"

"¡Dale, flaca! Si te vas a dedicar a esto, por lo menos, por respeto a los que sentás ahí, infórmate un poco”, criticó.