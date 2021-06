Las condiciones que Benjamín Vicuña le impuso a Pampita para su reality show

La jurado de Showmatch está grabando su reality show y, recientemente, se conocieron las exigencias de su expareja en torno a su aparición y la de sus hijos en el programa.

Carolina "Pampita" Ardohain se prepara para el lanzamiento del reality show que girará en torno a cómo lleva la vida antes de dar a luz a su hija con Roberto García Moritán. Pero como la modelo tiene 3 hijos con Benjamín Vicuña, quienes inevitablemente aparecerían ante las cámaras, recientemente se conocieron las rígidas condiciones que el actor chileno le impuso a Pampita para resguardar a sus hijos en común Bautista, Beltrán y Benicio.

La modelo transita su último mes de embarazo y está en plenas grabaciones de su reality, en el que compartirá el minuto a minuto previo a la llegada de su beba y, también, su vida familiar y profesional para el multimedio ViacomCBS. Como los hijos de Pampita y Benjamín formarían parte del set, el marido de Eugenia "La China" Suárez acordó con Pampita que los chicos participen sólo en dos capítulos de la tira y que, en los ocho restantes, tengan un rol secundario, según informó Gente.

De igual manera, Vicuña se afirmó para que, bajo ninguna forma o personificación, aparezca él en la historia ya que lo que busca el reality es relatar el embarazo y la llegada del quinto bebé de su exmujer y madre de "Blanquita", Bautista, Beltrán y Benicio. A la vez, una fuente cercana al chileno, aseguró en diálogo con Teleshow que si bien el programa incluirá a los niños, “no va a estar centrado en ellos, sino en Carolina específicamente" ya que tanto Carolina como Benjamín quieren preservarlos.

Los últimos días de embarazo de la conductora de Pampita online se verán reflejados en la pantalla gracias a la producción general que corre de la mano de Viacom, que también es dueña de Telefe. “Tiene que ver con ser una mujer multifacética, que hace muchas cosas a la vez y trabaja embarazada y en pandemia, un momento único e histórico. Es una propuesta lindísima, primero porque me abriría las puertas a toda Latinoamérica y después porque estaría contenida por una plataforma super buena. El proyecto a mí me encanta y me quedaría un recuerdo lindísimo de este momento que estoy transitando”, adelantó Pampita.

Según trascendió, desde la producción le dieron de baja al momento del baby shower. En principio serían 10 capítulos, pero habrá que filmar uno más ya que el de la celebración fue cancelado debido a la polémica que genera mostrar a un grupo de amigos y familiares en un lugar cerrado en medio de la pandemia de coronavirus, que sin lugar a dudas generó revuelo tanto en la TV como en las redes sociales con la viralización de las fotos del evento.