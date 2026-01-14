La drástica decisión de El Trece con el programa de Benjamín Vicuña tras su bajo rating

El Trece modificó el horario del programa de Benjamín Vicuña.

En su estrategia constante por no perder terreno frente a Telefe, El Trece volvió a meter mano en la programación de la tarde. Esta vez, la decisión impactó de lleno en The Balls, el programa de entretenimientos que conduce Benjamín Vicuña desde hace pocos días, que desde esta semana verá recortado su tiempo al aire.

El ajuste comenzará a regir desde este lunes 12 de enero y modifica el equilibrio de la franja: el canal resolvió extender el horario de Cuestión de Peso, que pasará a ocupar más minutos de pantalla, mientras que The Balls quedará concentrado en un tramo más corto hacia el final de la tarde. Con la nueva disposición, el ciclo dedicado a la salud irá de 16.30 a 18.45, y el programa conducido por Vicuña se emitirá de 18.45 a 20.00.

Aunque no hubo una explicación oficial por parte de la emisora, la decisión se da en un contexto de lectura fina de los números de rating. Cuestión de Peso viene mostrando un desempeño más sólido en esa franja, lo que habría inclinado la balanza a su favor a la hora de redistribuir los tiempos al aire. El recorte se produce a pocos días del estreno de Vicuña al frente del ciclo. El lunes 5 de enero, The Balls regresó a la pantalla de El Trece a las 18.30, ya sin Guido Kaczka en la conducción.

El emotivo momento que vivió Benjamín Vicuña en su programa

En ese mismo debut se vivió además un momento emotivo cuando una de las participantes saludó a su abuela llamada Blanca. A partir de ese comentario, Vicuña recordó a su hija mayor, fruto de su relación con Pampita, y expresó al aire: “¿Vos sabés que mi abuelita también se llamaba Blanca? Y mi hija también. Así que un saludo al cielo. Blanca por todos lados”. El gesto se viralizó rápidamente, aunque no alcanzó para evitar que el programa fuera alcanzado por el primer retoque de grilla.