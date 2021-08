Dramática revelación sobre Vicuña tras separarse de la China Suárez: "Es un adicto"

Luego de la separación de Benjamín Vicuña y la "China" Suárez, revelaron que el actor padece una adicción. Los detalles a tener en cuenta.

Benjamín Vicuña y María Eugenia Suárez, más conocida como "La China" Suárez, se separaron luego de cinco años de relación y de haber formado una familia. Tras un largo tiempo en el que la convivencia se hizo muy complicada, la pareja le puso un punto final. Y por estas horas, se han desatado todo tipo de rumores y versiones que rodean a la ahora expareja. Por ejemplo, el periodista Daniel Gómez Rinaldi sostuvo que el actor "es adicto".

¿Adicto a qué? Fue la pregunta que se hicieron en Confrontados y que luego generó revuelo en las redes sociales. De acuerdo al panelista, Vicuña está obsesionado con tener relaciones sexuales: "Un amigo me dijo que una de las cosas que hay tiene, que unos lo toman a favor y otros en contra, es que él es adicto al sexo".

"Está rechequeado. Es algo que algunos critican, pero a algunos los beneficia. No es broma. Él tiene esa adicción, lo digo seriamente, como la tuvo Michael Douglas. Tiene ese problema y se lo tiene que hacer ver”, agregó Rinaldi, a modo de advertencia y con un tono serio.

Benjamín Vicuña, ex pareja de la China Suárez y de Pampita.

Susana Roccasalvo, conductora del ciclo emitido por El Nueve, le consultó: "¿Vos decís que le gusta picotear en varios lados?". El periodista especializado en chimentos le respondió: "La verdad, no quiero entrar en ese campo. “Después te agrego más datos sobre eso". Finalmente, la presentadora cerró con un comentario irónico: "Sí, en el corte porque sino vamos todos presos".

Por qué se separaron Benjamín Vicuña y la China Suárez

De acuerdo a Yanina Latorre, panelista de LAM (Los Ángeles de la Mañana), la pareja venía teniendo problemas de convivencia: "La información que yo tengo es que no se terminó el amor y no hay terceras personas". Y añadió: "Es verdad que él es muy celoso. A ella le chupa un huevo lo que haga él, ella no es celosa y es una mujer muy libre. Tienen edades muy diferentes. Vicuña es estructura, orden... es más del estilo de Pampita. Se enamoró de esta mujer y se estaban matando... discutían todo el tiempo, no llegan a un acuerdo. Él tiene una manera de vivir diferente".

Fuerte acusación de Rodrigo Lussich contra Benjamín Vicuña tras la separación con la China Suárez

Mientras en Intrusos se hablaba del tema que generó revuelo en los medios de espectáculo, Rodrigo Lussich aprovechó para destrozar a Benjamín Vicuña con una terrible frase, recordando su turbulento matrimonio con Pampita, que terminó en un escándalo protagonizado por el propio actor chileno y la China Suárez. "Hay que decir que, por lo menos durante la relación con Pampita, Vicuña era un infiel consecutivo; un depredador", aseguró durísimo el conductor de Intrusos. "Un tipo que tenía como una compulsión", sentenció Lussich.