Tortas gratis, descuentos y regalos: los supermercados que ofrecen beneficios para el día de tu cumpleaños.

Algunas de las principales cadenas de supermercados del país incorporaron beneficios exclusivos para quienes estén registrados en sus programas de clientes. Así, para quienes deseen obtener beneficios especiales en el día de su cumpleaños, pueden tener en cuenta esta serie de regalos.

Uno por uno, los regalos que brinda cada cadena de supermercados

En el caso de Carrefour regalan un cupón de descuento que se puede encontrar en la App Carrefour. Se trata de un 25% de descuento, con un tope de $10.000. "Sólo tenés que presionar ‘activar’, presentar tu DNI en la caja y el descuento aplicará automáticamente", dice la notificación que aparece en la app. Además, ofrecen una serie de regalos que se pueden ir a retirar por la sucursal más cercana el día de tu cumpleaños.

Por su parte, Coto también se suma a los beneficios por cumpleaños. En este caso, los clientes adheridos a la Comunidad Coto acceden a descuentos especiales según el mes en el que cumplas. Este se puede revisar en los mails que llegan a los que forman parte de la comunidad, pero generalmente hay descuentos en productos como bebidas, pastelería y snacks. Todos disponibles únicamente a través de una compra online.

En tanto, Jumbo ofrece promociones similares a través de su programa de beneficios para afiliados. Según mostró una usuaria de TikTok recientemente, el día de su cumpleaños le llegó un mail con un código de barras. Entonces se acercó a la sucursal más cercana y eligió una torta que salía $25.000, y al acercarse a la caja, mostró el código e inmediatamente le dieron la torta gratis. Solo es cuestión de estar alerta los días de cumpleaños.

Cómo acceder a las promos por cumpleaños

El requisito principal es estar registrado en el programa de beneficios de cada supermercado y tener los datos personales actualizados, especialmente la fecha de nacimiento. Las promociones suelen tener una vigencia limitada, que puede abarcar solo el día del cumpleaños o extenderse a toda la semana o el mes.

Desde las cadenas recomiendan revisar la app, el mail o las notificaciones, ya que allí se informa cuándo y cómo usar el beneficio, además de las condiciones específicas de cada promoción.