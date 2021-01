Dolor por la muerte de un histórico panelista de Bendita

El expanelista de Bendita Carlos López, más conocido como Charly Pop murió luego de pelear contra el cáncer. Sus excompañeros lo despidieron con sentidos mensajes.

López se hizo conocido al salir en las cámaras del ciclo Policías en Acción y luego sostuvo su personaje en el histórico ciclo que conduce Beto Casella por la pantalla de El Nueve. El hombre se convirtió en una referencia de humor dentro del programa y se ganó el afecto del público.

La sorpresiva noticia de su muerte se conoció durante el 1 de enero y causó conmoción entre los televidentes y los integrantes de Bendita, quienes tuvieron palabras de amor para con Charly. “Me apenó mucho la noticia. Hace tiempo que no tenía contacto con él y no estaba al tanto de su enfermedad”, afirmó Edith Hermida, histórica panelista del ciclo y conductora suplente en declaraciones al portal Teleshow.

Y agregó: “Lo recuerdo con mucho cariño, muy afectuoso, muy divertido. Y hablaba mucho, así como lo veíamos en cámara era cuando no estábamos al aire”. Asimismo, Hermida resaltó que Charly Pop era "muy histriónico y alegre" y disfrutaba "mucho" ir a Bendita. "Le causaba mucha gracia ser ‘el Charly de Bendita’, sé que el tiempo que estuvo con nosotros la pasó muy bien y lo recuerdo con una sonrisa, con alegría. Él siempre era así, chispita”, concluyó.

Por su parte, Lola Cordero, otra de las panelistas del ciclo, también se refirió a la muerte de Charly. “En este momento solo puedo recordar mi última charla en maquillaje. Yo no estaba pasando un buen momento y él solo tenía palabras de aliento, contención y un abrazo hermoso lleno de fuerza que realmente no me voy a olvidar mas”, recordó la "Gallega". Y enfatizó: “La televisión es fría y él era especialmente cálido y amoroso”.

Charly cobró relevancia mediática en 2006, cuando apareció vestido tan sólo con una sunga en Policías en Acción, el polémico ciclo de El Trece. Allí, el hombre hablaba de su rutina de ejercicios y sus estrategias de seducción en la rambla de Mar del Plata. Luego, llegó a Bendita, donde se convirtió en una pieza fundamental de los primeros años del programa. Pero además de su faceta mediática, Charly Pop también tuvo una carrera ligada a la salud, ya que se recibió de enfermero y luego se convirtió en neuroasistente orientado a la tercera edad, con especialidad en Alzheimer y Parkinson.