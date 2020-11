"Nunca lo había hablado", el llanto de Belu Lucius en el programa de Andy Kusnetzoff

Belu Lucius es una de las participantes más queridas de MasterChef Celebrity. Por eso, y porque cuenta con muchas historias interesantes para contar, Andy Kusnetzoff la invitó a su programa PH Podemos Hablar para dialogar acerca de su vida personal. Durante el programa emitido el último sábado, en el que también dijeron presente Guillermo Moreno, Florencia Peña, Nancy Pazos y Marcela Kloosterboer, el periodista le consultó sobre la trágica muerte de Santiago Vázquez, amigo de la humorista.

La mujer de 33 años no pudo contener las lágrimas y lloró mientras recordó al hermano de Nicolás Vázquez, quien falleció en diciembre de 2016 mientras se encontraban disfrutando de un viaje en Punta Cana, República Dominicana: "Fue un viaje que habíamos planeado con mucha felicidad, estaba mi hermana Emily Lucius, mi marido Javier Ortega Desio y Santi con sus amigos. Fuimos todos a un mismo hotel, de esos que está todo incluido, con playa, a la noche hay shows. Un planazo. Pero a los tres días dejó de ser un planazo".

"Cada vez que recuerdo esa imagen trato de borrarla"

Asimismo, la influencer detalló el momento exacto en el que se enteró que Santiago había perdido la vida: "Yo voy a todos lados con mi teléfono. Recibí un llamado desde el teléfono de Santiago, pero no era él quien hablaba del otro lado sino otra persona del grupo. Cuando fui al hotel, no… y no. Cada vez que recuerdo esa imagen trato de borrarla, porque siempre fue tan amoroso, tan lindo".

En tanto, y ante la mirada de Andy y el resto de los invitados, Belu explicó cómo eran las características del joven que por entonces tenía 27 años: "Era de esas personas que no tienen maldad, que nunca te van a hablar mal de nadie. No existen muchas personas así. Y digo: ‘Bueno, se fue’. No pudimos hacer nada. Tratamos de asistirlo, no sabíamos cómo llamar por teléfono… Los medios son horribles a veces, por las cosas que decían. Empecé a descreer de los medios. Se inventa, se fabula... Lo único que pedía era respeto por la familia, por Santi... Ahora está en un lugar mejor. Lo está cuidando a Nico, nos está cuidando a todos".

"Es un tema que yo nunca había hablado. Siempre me sentí al margen, no es algo con lo que esté cómoda"

Finalmente, Lucius reveló que nunca había charlado sobre el asunto de manera pública: "Es un tema que yo nunca había hablado. Siempre me sentí al margen, no es algo con lo que esté cómoda. Me gusta reírme y contar cosas divertidas, y esto es una pérdida muy grande, más allá de que sigue con nosotros. La persona que lo conoció se da cuenta de que fue una persona maravillosa. Extremadamente maravillosa".