Agus Fontenla de Bake Off y un emotivo mensaje días antes de morir: "Muchos sueños por cumplir"

La pastelera conmovió a sus seguidores con una sentida reflexión antes de su fatídico final. Agustina Fontenla, conocida por participar en Bake Off, falleció este jueves tras contagiarse de coronavirus.

El fallecimiento de Agustina Fontenla, participante de Bake Off Argentina en 2020, conmovió a todos. Es que a sus 31 años, la abogada que decidió cambiar su vida para dedicarse a la pastelería y hacer lo que amaba murió víctima de coronavirus en las últimas horas. Y tras su deceso, se viralizó uno de sus últimos mensajes en los que habló de la vida y de los sueños por cumplir.

"¡Soñá tan fuerte que a la vida no le quede más remedio que dártelo! Hace unos días se cumplió un año desde que estuve parada frente al jurado de Bake Off con mi torta amor y la frase que tantos recuerdan 'Acá estoy yo empezando después'", comenzó diciendo Agustina Fontenla en su posteo de Instagram, haciendo alusión a uno de sus momentos más recordados en el certamen que supo emitirse por Telefe.

Enfatizando en su radical cambio de vida que la llevó de las leyes a la cocina, Agus de Bake Off aseguró: "Hoy ya muy lejos del derecho, habiendo cumplido muchos sueños y con muchos otros por cumplir, ¡les quiero decir que cada uno de nosotros es protagonista de su propia historia! Estamos donde estamos y con la gente que nos rodea porque así lo elegimos, tenemos nuestros logros y emprendimientos porque nos animamos a ellos, ¡somos valientes porque literalmente superamos el 100% de las cosas que nos atravesaron!".

"Que nadie te diga que es tarde para empezar o que simplemente no podes! Escribí tu propia historia, anímate, equivocate y volvé a empezar porque una decisión, un año, ¡un casting te puede dar una vuelta completa de 360° y cambiarte la vida! Y vos... ¿Con qué soñás? ¡Los leo SIEMPRE!, cerró Agus Fontenla, en lo que fue su último posteo dedicado a hablar de su vida y su experiencia en la pastelería. Luego continuaría publicando recetas hasta el 23 de mayo, jornada en la que cerró su participación en la famosa red social.

Agustina Fontenla, una de las participantes más queridas de Bake Off

Agustina Fontenla fue una de las participantes más queridas de Bake Off. El certamen de cocina que sorprendió a todos con sus altos niveles de audiencia tuvo mucha repercusión en las redes sociales, pero pocos con una llegada tan amplia como la de la abogada rionegrina.

Llegó a las semifinales junto a Samanta Casais, Agustina Guz y Damián Pier Basile, quien terminó siendo el ganador del certamen. Durante su paso por el reality de Telefe recibió elogios por el jurado integrado por Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar debido a su dedicación y a la evolución que fue experimentando en la pastelería semana a semana. Por otro lado, su historia de vida también resultó una de las más atrapantes para el público.

Abogada de profesión (se había recibido en 2015 en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca), la joven había encontrado su verdadera vocación en la pastelería. “Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, había dicho la participante en las instancias finales del certamen, lo que sorprendió tanto al jurado como a la conductora del ciclo, Paula Chaves.