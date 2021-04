Después del fallido desembarco de su hija en la política, Baby Etchecopar salió a defenderla y aseguró que "le pegan por el apellido"

En menos de una semana, la carrera política de María Paz Etchecopar inició y se terminó. La hija de Baby Etchecopar ayer le confirmó a Los Ángeles de la Mañana que no desembarcaría en la política por el bullying que sufrió desde que el pasado 31 de marzo se reunió con Cristian Ritondo y lo compartió en sus redes. Ahora fue el propio Baby Etchecopar el que salió a defender a su hija y explicar el por qué de las agresiones cibernéticas: "Le pegan por el apellido".

El último lunes María Paz Etchecopar visitó Los Ángeles de la Mañana para hablar de sus ideas y de su futura llegada a la arena política, de cara a las elecciones 2021. Por falta de tiempo, prometió que el martes volvería pero finalmente no lo hizo y le envió un mensaje a la angelita Andrea Taboada para explicar el por qué. La hija de Baby escribió que con la "mejor voluntad del mundo" quiso hacer algo por la Argentina pero que su arribo a la política le estaba complicando la relación con su padre: "Prefiero no seguir exponiéndome ni perjudicar la carrera de mi papá".

En un móvil con el programa conducido por Ángel de Brito, Baby Etchecopar aseguró que a su hija "le pegan por el apellido, no por ella". El polémico periodista de A24 y Radio Rivadavia aprovechó para acusar a militantes kirchneristas de ser los culpables del fallido desembarco de María Paz en la política: "Yo creo que todo lo que dicen 'los K' es lo que son. Porque le han pegado con una misoginia, con una agresión, con un bullying hacia la mujer tremendo. No a la función, a la mujer".

"Yo a mis hijos le doy la libertad de acción para que hagan lo que quieran y siempre estoy atrás para respaldarlos, pero lo que son decisiones personales, son decisiones personales", aseguró Baby cuando le preguntaron si María Paz le había consultado antes de tomar la decisión. "A mí no me importa si mi hijo fuma marihuana. Es decir, me importa como padre, para saber cómo está, pero no soy un hostigador. Son grandes", sumó el periodista que también afirmó estar "muy orgulloso" de sus tres hijos.

Ante la consulta de De Brito si de esta forma María Paz cerraba la posibilidad de incursionar en política, su padre fue contundente: “No, estoy seguro que no. Ella es muy temperamental y tiene sangre caliente". "A mí me han pegado 35 años, yo ya tengo el cuero como un lagarto, pero ella se tiene que hacer el cuerito", cerró el periodista de A24 y Radio Rivadavia.