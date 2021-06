Denuncian penalmente a Baby Etchecopar por violencia de género

Etchecopar descargó su odio e intolerancia contra Tania Caputo, integrante del Bloque de Concejales del Frente de Todxs del HCD de Zárate, en un violento pedido.

La presidenta del bloque de Frente de Todos en el Concejo Deliberante de Zárate, Tania Caputo, denunciará penalmente a Ángel Etchecopar por considerar que el periodista ejerció "violencia simbólica, política y de género" en su contra. "Hay que limpiar la república de esta que hace así con el puño", amenazó Baby en su programa de televisión.

En declaraciones formuladas a Télam, la edil precisó que formulará "entre hoy y mañana" una presentación ante el Inadi y los ministerios de la Mujer nacional y provincial. Es que, en su programa de televisión en A24 "Basta Baby", Etchecopar mostró el martes un video en el que diferentes referentes del Frente de Todos respaldaban la propuesta de una mayor participación estatal de la administración de la hidrovía del Río Paraná, el canal navegable que conecta Argentina con Brasil y Paraguay.

"Etchecopar dio a conocer esa pieza audiovisual en donde en un paneo se advierte que algunos dirigentes hacen la V peronista y yo el puño, porque soy del Partido Comunista. En un momento, pidió detener el video para mostrarme a mí y comenzó con una catarata de expresiones misóginas y fascistas en mi contra", contó Caputo. "Mirá la de (saco) rojo, está con la mano del coso comunista (...). Miráles la pinta a todos. (...) Toda esta mersa que nos gobierna, esta porquería hay que sacarla con las elecciones. Hay que limpiar la república de esta que hace así con el puño", dijo el periodista.

Luego, propuso "pelear para doblarles ese bracito de la izquierda comunista y hacérselos meter bien en el culo". Al respecto, la edil sostuvo que "estoy acostumbrada a la chicana política, pero estas fueron expresiones fascistas, con incitación a a la violencia", y que se ejerció "violencia de género, simbólica y política en su contra, así como amedrentamiento". Caputo analizó que "son expresiones antidemocráticas donde se atenta contra el debate plural de ideas, que es lo que expresa el Frente de Todos, donde convivimos distintas ideologías", y planteó que "continuará expresando con orgullo la simbología" del partido político del que forma parte.

Ayer, el Partido Comunista (PC) repudió en un comunicado las expresiones "de odio y violencia política vertidas por Ángel Baby Etchecopar en su programa del canal A24 del 22/6, dirigidas a nuestra compañera Tania Caputo". El PC cuestionó que "Etchecopar llamó a limpiar la república de estas mersas", lo que consideró un "discurso de odio". Caputo precisó que "en vez de retractarse, el periodista redobló la apuesta y en su programa de anoche mostró la gacetilla, donde se ve mi número de teléfono, pidiendo 'escrachar a estos ladrones', e indicó que radicará la denuncia en sede penal en las próximas horas.

Insólito: Baby Etchecopar pidió un juicio contra Alberto Fernández

Baby Etchecopar no descansa en su intento de esmerilar la imagen del Presidente Alberto Fernández y otra vez derrapó en su programa Basta Baby, por América 24. "Con el cemento no se vacuna, Alberto. 80 mil muertos, hermano... Cuando esto termine, creo que amerita un juicio por lesa humanidad. Todos van a tener que presentarse ante la Justicia a ver por qué dejaron morir a 40 mil personas”, opinó con relación a las consecuencias de la pandemia de coronavirus en la Argentina.

“¿Se acuerdan cuando en la época de (Mauricio) Macri decían que el cemento no se comía? Bueno, ahora Alberto parece un albañil. Está inaugurando todo desesperado, pero no se come", insistió el periodista de 68 años con la agresividad y la descalificación que lo caracteriza.