Axel Kicillof aclaró con Feinmann el escándalo sobre la vacunación de Beatriz Sarlo pero el periodista le cortó

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, protagonizó un tenso momento con Eduardo Feinmann por el escándalo que generó Beatriz Sarlo. En el final de una entrevista para LN+ donde se habló de la autodesmentida que hizo la socióloga, el exministro de Economía le hizo un fuerte pedido al periodista, que lo ninguneó y terminó con la comunicación

"A mi esposa la han llenado de insultos como si hubiera hecho lo que se entendió que (la intelectual Beatriz) Sarlo dijo: que mi esposa le ofreció una vacuna por debajo de la mesa", denunció el gobernador bonaerense, Axel Kicillof al aire en El Noticiero, el programa conducido por Eduardo Feinmann. "Se entendió que Sarlo era amiga de mi esposa que le llevó una vacuna en la cartera", agregó. A raíz de su exposición, al periodista no le quedó otra que suspender la comunicación.

La tergiversación que realizó la intelectual Beatriz Sarlo sobre el ofrecimiento que le hicieron para vacunarse contra el coronavirus en el marco de la campaña pública de concientización que llevó a cabo la provincia de Buenos Aires le dio horas de aire a los medios opositores. En este caso, Eduardo Feinmann como hombre emblema del antiperonismo salió al cruce del gobernador bonaerense pero se la tuvo que guardar.

Luego de la aclaración que hizo Sarlo sobre su vacunación, Kicillof invitó al periodista del canal de La Nación a reflexionar sobre el manejo que los medios de comunicación hicieron del tema. "Ya que estamos con la cosa de indignados. Ahora te pido a vos que me cuentes qué te parece que acusen a mi esposa de algo que no hizo, ¿Qué te produce? ¿Te parece bien?", lanzó el gobernador bonaerense pero Feinmann no dijo nada.

"Eso que dijeron a mí, personalmente, me parece una canallada. Esas cosas están bien para politizar y ensuciar, pero eso me parece que está mal porque no me dediqué a hacerlo con la Ciudad de Buenos Aires", insistió y el periodista tampoco dijo nada.

"Decir cosas que no son empañan un operativo de vacunación. Yo te invito a acompañarme cuando quieras para recorrer un vacunatorio juntos. Podemos no estipular una fecha para que no pienses que está todo armado y se lo mostrás a tu público", propuso Kicillof y Feinmann le contestó: "le agradezco la comunicación".

Kicillof explicó nuevamente el ofrecimiento que le hicieron a Beatriz Sarlo

"Sarlo fue sondeada para ver si quería participar de una campaña que anuncié varias veces públicamente que implicaba vacunar a algunas figuras, poquitas, en el momento en el que se decía que la vacuna era veneno y que yo no me la quería poner y tampoco Alberto (Fernández). Incluso llegó una denuncia de Elisa Carrió por "envenenar" con la vacuna", explicó el gobernador bonaerense.

"Una vacuna a cambio de una foto", afirmó Feinmann mientras que Kicillof expuso: "No, era una campaña pública que anuncié con 100 personas conocidas para que se vacunaran. No se ofreció dinero, no se les pedía nada. Hoy la vacuna la quieren tener todos, afortunadamente, pero en ese momento decían quién está tan loco para querer ponerse la vacuna".