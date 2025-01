Cuidado conductores: este es el error típico por el que podrían rechazarte el trámite de la VTV

Este es el error típico por el que podrían rechazartre el trámite de la VTV.

Un nuevo ciclo comienza y, como cada año, es momento de empezar a organizar los trámites imprescindibles. Entre ellos, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) ocupa un lugar destacado en el calendario. En este contexto, se emitió una advertencia clave sobre un motivo frecuente que podría derivar en el rechazo del trámite.

Dado que la VTV debe renovarse anualmente, es fundamental llevar a cabo este procedimiento con responsabilidad para evitar inconvenientes. Uno de los errores más comunes al momento de realizarla está relacionado con aspectos del vehículo que, muchas veces, no se consideran prioritarios, pero que pueden ser motivo suficiente para no aprobar la inspección, obligando a pagar una segunda vez si no se resuelve rápidamente.

Aunque el foco principal suele estar en el estado mecánico del automóvil, como los frenos, los neumáticos y las luces, también se evalúan otros elementos del vehículo. Entre ellos, los cinturones de seguridad que recientemente generaron varios rechazos durante el trámite. Esto ocurre porque, con el uso y el paso del tiempo, los cinturones pueden desgastarse, perder tensión o presentar roturas, lo que afecta su funcionamiento y representa un riesgo. Si estos no están en óptimas condiciones, la VTV puede ser denegada.

De acuerdo con datos recientes, un 20% de los vehículos no logra superar la inspección debido a problemas que no están directamente relacionados con su mecánica. Este dato subraya la importancia de revisar todos los detalles antes de realizar la verificación, desde los sistemas de seguridad interna hasta los niveles de emisiones.

Por último, cabe recordar que, si la VTV no es aprobada, los conductores cuentan con un plazo de 60 días para solucionar los desperfectos señalados y volver a presentarse sin tener que pagar nuevamente. Sin embargo, si este plazo se excede, será necesario abonar el trámite otra vez. Por ello, se recomienda realizar un control exhaustivo del vehículo para garantizar una aprobación sin contratiempos y contribuir a la seguridad vial de todos.

Quiénes pueden hacer gratis el trámite de la VTV en 2025

Ya sea para salir a la ruta de vacaciones o simplemente circular en territorio argentino, uno de los trámites que se tienen que hacer sí o sí para todos los vehículos es el de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Pese a que el año pasado se puso en debate su continuidad, algo que vino de la mano con posiciones encontradas, lo cierto es que, hasta este 2025, sigue siendo uno de los documentos obligatorios para poder salir a la calle.

La VTV varía el precio según la jurisdicción en la que se haga. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el trámite cuesta $52.878 para vehículos y $19.882 para motos, en tanto que en la provincia de Buenos Aires tiene un costo inicial de $53.819 para autos y desde los $21.527 para las motos.

Un importante grupo de personas puede hacer la VTV sin pagar un peso, según lo aclara la propia entidad. En primer lugar, en todas las jurisdicciones, quienes presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente no abonarán el trámite.

Puntualmente, el Gobierno porteño aclara en su sitio web oficial que a este grupo se le suman los jubilados, pensionados y mayores de 65 años que cobren hasta dos haberes mínimos jubilatorios. Todos ellos están exentos del pago. Para la provincia de Buenos Aires, finalmente, el sitio web de PBA aclara que quedan eximidos también del pago los autos de uso municipal y las unidades pertenecientes al cuerpo de bomberos.