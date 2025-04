¿Se puede comer una papa a la que le crecen raíces?

Qué seguro es comer una papa con raíces

Al momento de realizar una compra en la verdulería, las personas se aseguran que haya bastante para no repetir el proceso y ahorrar tiempo en otras tareas del hogar. Esto puede generar que algunas verduras caigan en el olvido o que comiencen a cambiar de aspecto con el paso de los días. Algo que es posible apreciar con las papas después de que se presentan brotes en su capa que siembran cierta duda sobre su consumo.

La papa es uno de los tubérculos que más se consumen y que presente está en la gastronomía de los argentinos. Esto es producto de que se puede cocinar de distintas maneras y aprovechar al máximo el sabor que dispone. Algunos la prefieren en puré, otra cortada en bastones para freír y están aquellos que la hierven para integrarla en una ensalada.

"Después de ver este video vas a necesitar hacer la papa de esta forma", expresaron desde Tendencias en Argentina. El posteo muestra como en un restaurante hirvieron una papa, la cortaron a la mitad, transformaron su relleno en puré y que fue condimentado con una serie de toppings. Una manera bastante particular de consumirla, pero que de ser bien elaborada puede permitir acceder a un sabor más que interesante.

Lo esencial es que el color de la papa debajo de la cáscara sea el tradicional y no presente ningún tipo de alteración. Una clara señala que se encuentra disponible para su consumo. Algo que también aplica para la textura, debido a que al cortarla si dispone de una suavidad más que pronunciada es porque la verdura está perdiendo su calidad y lo mejor es descartarla ya que puede que no se encuentre en buen estado.

¿Se puede comer una papa que tiene raíces?

Es una respuesta que puede sonar ambigua para las personas, pero es necesario que se preste atención al estado de la papa. Sí, es posible consumirla. Sin embargo, se requiere que las raíces sean pequeñas y no presenten una dificultad al momento de removerlas. Por otro lado, la pigmentación debe ser una acorde y vinculada al color tradicional. Aquellas que dispongan de verde o negro en su interior es porque no so aconsejables comer.

Esto es producto de que la papa dispone de glicoalcaloides que se trata de un compuesto químico es tóxico para las personas y que puede provocar vómitos, dolor abdominal, diarrea y fiebre. No obstante, la verdura cuando es fresca lo presenta en cantidades muy bajas que no generan ningún tipo de efecto. Algo que suele aumentar con el paso del tiempo y mucho más con su germinación. Es notable hasta en el sabor porque pasa a ser amarga.

"Si es una patata que permanece firme, sin arrugas y los brotes son pequeños, bastará con cortar los brotes y pelar las patatas a conciencia, evitando las partes verdes. De esta manera, podremos comer nuestras patatas con seguridad", señalan desde Directo al Paladar.