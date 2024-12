¿Qué significa para psicología que las personas duerman con las puertas cerradas?

Qué significa dormir con la puerta cerrada

Al momento de irse a dormir para comenzar el nuevo día, las personas pueden optar entre cerrar la puerta de la habitación o dejarla abierta. La primera es una coincide con una necesidad que permitirá obtener el sueño para descansar, mientras que algunos comentarios señalan que se trata de una decisión vinculada con un trasfondo psicológico.

Está claro que las personas necesitan de un contexto cómodo al momento de dormir porque cualquier ruido podría generar que se interrumpa con el proceso de descanso y esto alterar de gran manera el desarrollo del día siguiente. Sin embargo, muchas de las elecciones vinculadas con el sueño disponen de un secreto. Uno de ellos es la decisión de cerrar la puerta de la habitación como algo fundamental para acostarse.

Qué significa dormir con la puerta cerrada

"Yo tengo un problema con las puertas en general, todas tienen que estar cerradas y obviamente la del dormitorio más, me dejan la puerta abierta y no puedo dormir", manifestó Cakeboy, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Una elección que fue compartida por varias personas y según la psicología podría esconder algo interesante por detrás.

El hecho de cerrar la puerta implica que se genere un espacio definido en donde uno conoce cada uno de sus rincones y así obtener una sensación de seguridad frente a lo desconocido. Hay una vinculación estrecha con la protección física. Algo que se encuentra explicado de gran manera en la Teoría de Maslow en la que se expone que dicho elemento es una de las mayores preocupaciones de las personas.

También una investigación de Adam Radomsky, que se desempeña como psicólogo y que la publicó en Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, expone que las personas tienden a desarrollar comportamientos repetitivos con el fin de obtener un control. El hecho de cerrar la puerta de manera diaria para dormir es una forma de expresarlo.

Cuál es la mejor hora para despertarse, según la ciencia

A veces por gusto y otras por obligación, las personas suelen tener horarios para despertarse muy variados, pero la ciencia recomienda uno en especial que es beneficioso para la salud del cuerpo. No obstante, se aconseja llevar a cabo este accionar siempre y cuando se tenga la posibilidad de completar las ocho horas de descanso.

Se estima que el horario recomendado para despertarse entre las 6 y 7 am, debido a que se alinea con la fase final del sueño. Despertarse en este momento, va a ayudar a que las personas se sientan más alertas desde el primer momento. También hay beneficios para la salud mental, porque permite reducir el cortisol, que se trata de la hormona que modula la respuesta al estrés.