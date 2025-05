¿Qué alfajor es el más vendido en la Argentina y dónde se consigue?

Qué alfajor se vendió más durante 2024

No hay dudas que una de las golosinas más consumidas por los argentinos, sin importar el rango de edad, es el alfajor. Son varias las opciones que se consiguen en los kioscos, supermercados y comercios de cercanía pero hay una que de a poco comenzó a ganar terreno hasta transformarse en la más vendida. Un producto que no lleva mucho tiempo en el mercado.

La combinación de dos capas de galletitas más un relleno de dulce de leche lo transforman a este alimento en uno opción super recomendable cuando una persona tiene antojo de algo dulce o quiere romper con el esquema tradicional de la merienda. Las variedades van desde la forma de preparación, los ingredientes y hasta las recetas que pueden variar de acuerdo a la provincia en donde uno se encuentre.

"Regalenme un alfajor", expresó MarioVentura_ como figura su usuario de X (Ex Twitter). Esto es producto de una posteo que adjunta una captura en la que se puede leer que del primero al séptimo día de mayo se lleva a cabo la semana del alfajor. Se trata de una idea de marketing por un grupo de kiosqueros que buscaron establecer los primeros días del quinto mes con el fin de rendirle homenaje a esta golosina que es una de las más elegidas por los argentinos como también por los extranjeros.

¿Cuál es el alfajor más vendido?

De acuerdo a un ranking por el sitio Infokiosco es posible determinar cuál fue el alfajor más vendido de la Argentina durante el calendario 2024. Los particular de esta información que se desprende es que se trata de un producto que es reciente, ya que su lanzamiento se hizo en el 2022 y todavía no se encuentra disponible en varias partes. Aunque este faltante no le impide poder alzarse como uno de los más vendidos y solicitados para incorporar en la góndola.

Qué alfajor se vendió más durante 2024

El producto más vendido es el Rasta, que logró desplazar a la segunda posición al Guaymallén, además de dejar al Fantoche en el tercer puesto y para sorpresa de muchos el Jorgito quedó relegado al cuarto escalón. Mientras que el Capitán del Espacio cierra el top cinco de este particular ranking. "Marcando un ascenso meteórico sin precedentes en el mundo de los alfajores", expresan sobre la presencia de una elaboración que se destaca por su sabor, pero también por la combinación de verde amarillo, amarillo y negro en su empaque.

¿Qué variedad de alfajores hay en la Argentina?

Lo primero a mencionar es que el dulce de leche es uno de los rellenos más utilizados en cada de una de las recetas, pero también hay un segundo elemento como el membrillo que es igual de importante.