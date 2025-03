¿Por qué usar un vaso de agua al calentar pizza en el microondas?

La pizza puede ser disfrutada de varias maneras, porque aquellas porciones que sobraron es posible degustarlas en frío. Aunque algunos prefieren que disponga de cierto calor y recurren al microondas pero deben hacerlo de una manera muy particular para que se encuentre en un perfecto estado. El agua es el gran secreto de un truco que pocos conocen.

Por lo general, las porciones de pizza que quedan después de la cena pueden ser consumidas en la mañana siguiente en frío porque disponen de otro sabor. Mientras que otros prefieren recalentarla y el microondas es una de sus últimas de las opciones, debido a que el resultado que se obtiene no siempre es el mejor.

"Mi madre me ha enseñado el truco de calentar en el microondas la pizza del día anterior junto con un vaso de agua para evitar que se haga blanda", expresó Adiguis, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Es un consejo que pareciera ser bastante extraño de entender, pero que es esconde un importante secreto para que las porciones no se vean afectadas.

El efecto que genera el microondas sobre la pizza provoca que tenga una contextura gomosa y que su calidad se vea notablemente alterada. Esto es producto de que la masa se hidrató de más. Por lo tanto, la presencia de un recipiente de agua impide que esos efectos se trasladen de manera directa a las porciones que luego serán consumidas. Un detalle en lo que respecta al envase es que no debe ser de vidrio porque este podría llegar a estallar y dejar a la comida en condiciones no aptas para ser consumida.

Esta es la mejor pizzería argentina, según la Inteligencia Artificial

A la Inteligencia Artificial se la puede usar de gran manera y no solo para llevar a cabo ilustraciones animadas de diferentes estilos de dibujo. Al momento de pensar una salida, es posible solicitarse que elabore un ranking sobre cuáles son las mejores pizzerías de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es producto de que tiene acceso a bases datos que se conforman de reseñas, comentarios y entradas en blogs. Por ende, se registró una elección muy particular y con tres lugares emblemáticos.