Por qué no guardar los huevos en la puerta de la heladera

Al momento de realizar una compra mensual o porque se aprovechó una promoción, las personas deciden colocar uno por uno a los huevos en el espacio reservado que viene dentro de la heladera. Estas canastitas son ideales para que no se rompan y son de fácil acceso. Aunque un consejo recomienda sacarlos de allí.

Los huevos son demasiados frágiles por ende es mejor dejarlos colocados en lugares en donde no se tiene mucho contacto y que puedan reposar sin que se muevan con dificultad. Además, se debe considerar que su accesibilidad no represente grandes problemas porque cualquier mal cálculo podría generar que se caigan o se partan.

Este es un problema que tendrá que resolver un arquero. "En la liga de Noruega, a Jan de Boer por ser el jugador del partido para el Bryne FK le dieron cuatro maples de huevos!", expresó Nahuelzn, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La cara del profesional no es la mejor y se nota que no está para nada a gusto con el premio que le acaban de entregar.

Los tres maples de huevos que el arquero recibió deberán colocarse en un lugar especial dentro de la heladera, pero ese no debe ser la puerta con sus canastas. De hecho, se recomiendan que vayan en un envase de plástico que disponga de una tapa. Esto es algo que sorprende a varios debido a que va en contra manos de uno de los usos de los electrodomésticos más presentes en los hogares.

"Los huevos deben colocarse en un recipiente hermético y guardarse en la heladera, no a temperatura ambiente. Aunque las hueveras suelen venir en la puerta de la heladera, no es el mejor lugar, ya que los huevos son muy sensibles a las oscilaciones de temperatura que se producen en la puerta al abrirla", expresan desde el Ministerio de Salud de la Argentina.

Atención: esta es la cantidad de tiempo que podés guardar huevos en la heladera

Por lo general, la compra de huevos en los hogares se hace por medio de maples que pueden demorar algunos días en ser consumidos en su totalidad. Sin embargo, hay una recomendación que advierte que este alimento no puede conservarse por mucho tiempo y es necesario comerlo en un periodo acostado después de ser adquiridos.

Los huevos tienen un tiempo de conservación que puede ir de tres a cinco semanas. Además, se debe considerar que deben permanecer en una temperatura que ronde en los 4 °C. Una buena manera de confirmar si se encuentran aptos para su consumo es colocarlos en un recipiente con agua fría. Si se hunden y adquieren una posición horizontal es porque son frescos. Cualquier otro cambio es mejor tirarlos.