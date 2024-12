¿En qué horario debe cenarse en Navidad y cuál es la explicación?

A qué hora debe ser la cena de Navidad

Lo más importante del festejo de la Navidad es la cena que permite reunir a la familia sobre la mesa y compartir un momento que pocas veces se reproduce durante el calendario. Aunque no todos comparten el mismo horario para comer, y esto puede generar algunas dudas sobre cuál es el horario indicado para realizarlo.

En muchos hogares, la cena de la Noche Vieja se lleva a cabo al aire libre para disfrutar del cielo iluminado por las estrellas y hacer uso de un espacio distinto al que se utiliza de manera frecuente. Mientras que otras familias optan por un gran comedor en donde puedan estar todos reunidos escuchando la conversación e intercambiando opiniones.

Según Gonzalo Heredia, reconocido actor argentino, la celebración de la Navidad debe contar con el siguiente procedimiento:

17 horas: se cita a la gente.

18:30: se arman unos vermuts para los presentes.

19:15: se abre el primer vino para brindar.

20:45: se disfruta de la cena.

22: es el momento de disfrutar de la mesa dulce.

22:30: debe ingresar Papá Noel para dejar los regalos.

Lo particular de esta lista es que la celebración de la Navidad se adelante un tiempo más que considerable en la casa del actor. Algo que despertó varios comentarios en las redes sociales. "Me caen a las 17 y los sacó porque seguro estoy haciendo una siesta", respondió una persona. "Si llegan a las 17, les pido que regresen más tarde", se sumó una mujer. "22:30 no llega Papá Noel nunca amigo, siempre después de 00. Antes se bailan cumbias y merengues crueles", agregó un tercero.

Los horarios para cenar

Las recomendaciones están sujetas a que todo depende de los alimentos disponibles para llevar a cabo en la cena de Navidad. En caso de que la familia haya organizado una reunión que cuenta con entrada, plato principal y postre lo mejor es arrancar antes de las 22 para poder disfrutar de los sabores presentes.

En tanto que en caso de que se trate solo de plato principal, lo más recomendado es cenar a partir de las 22 y luego cerca de las 23 comenzar con la entrega del postre. Aunque todo depende de lo que cada familia considere adecuado y la costumbre que vengan desarrollando con el paso de los años.

Por otro lado, los manuales de estilo aconsejan que el brindis se debe realizar a las 0 horas para celebrar la llegada de la Navidad. Lo ideal es que el momento sea especial y que las personas hayan consumido los alimentos. Sin embargo, hay familias que prefieren recibir el cambio de día alimentándose.