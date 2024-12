¿Cuándo y cómo se deben cambiar los regalos de Navidad?

Cómo y cuándo cambiar los regalos de Navidad.

Así como se registraron una gran cantidad de filas para realizar las compras de los regalos de Navidad en la "Noche de los shoppings", hay personas que regresarán para devolver ciertos obsequios que no gustaron, vinieron fallados o no coinciden con el talle. Hay una serie de reglas a respetar para llevar a cabo las devoluciones, además de las obligaciones que los comerciantes tienen.

En la noche del 24 de diciembre, muchas personas se acercarán al arbolito para observar que regalo les hicieron sus seres queridos, amigos y parejas. Aunque puede pasar que aquella sorpresa no obtenga un final feliz y se vea obligado a devolver el objeto porque hay un detalle que impide hacer uso de sus funciones.

"Fui a cambiar los regalos de mi mamá de Navidad. Me cambie por un vestido que es hermoso pero es 'largo' corte vieja. Me lo traje igual, mañana me dedicaré a cortarlo y ver qué sale sin arruinarlo", expresó Aldana Carrizo, como figura usuario de X (Ex Twitter). Al parecer, las fiestas se adelantaron para la joven y pudo disfrutar de aquella prenda que tanto captó su atención.

Cómo cambiar regalos y cuándo

Lo primero a mencionar es que los regalos de Navidad recién se podrán cambiar a partir del jueves 26 de diciembre, debido a que el 25 es considerado feriado y muchos lugares estarán cerrados. Lo mejor es esperar un día para poder contar con la seguridad de que se podrá realizar el cambio o devolución del dinero sin ningún tipo de problema.

De hecho, las legislaciones de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires señalan que las personas pueden cambiar sus regalos en los días que el local se encuentre abierto y vendiendo sus productos. No está permitido establecer jornadas y horarios especiales para llevar a cabo este procedimiento porque se trata de una decisión ilegal. En tanto que al momento de presentarse, solo es necesario entregar la factura de compra o ticket válido para el recambio.

En lo que respecta al precio, se debe respetar el valor que figura en la factura. Si el cambio de objeto, se realiza por uno de menor coste, el local tiene que ofrecer un voucher correspondiente al sobrante. Los cambios o devoluciones de dinero deben realizarse de manera obligada sin importar si se trata de un objeto de temporada o de edición limitada.

¿Qué sucede con las compras online?

En este caso, si se adquiere un producto por Mercado Libre, la persona cuenta con un margen de tiempo de 10 días para realizar la devolución del mismo sin importar el motivo. Además dispone del derecho a solicitar el dinero que invirtió en la compra. No obstante, hay un detalle que se debe considerar porque estas normas no aplican para productos personalizados.