¿Cómo calcular carne para el asado y qué no falte?

Cómo se calcula la carne para el asado

Uno de los desafíos que se presenta al momento de querer organizar un asado es calcular de manera correcta la cantidad de carne que se debe comprar para abastecer a cada uno de los invitados. Hay un secreto que permite dar con el valor indicado y evitar que ninguna persona se quede con las ganas de comer.

No hay dudas de que el asado es una de las comidas más consumidas por los argentinos cuando se trata de una reunión social. La presencia de la Navidad es una gran excusa para prender un fuego, colocar algunos cortes de carne a la parrilla y disfrutar de un grato momento en familia. Aunque es importante saber calcular la cantidad que colocará.

"Ayer fui a comprar carne, vi a un tipo parado cerca, lo toqué y le dije: '¿Te puedo hacer una pregunta?'. Se da vuelta… era MARTÍN PALERMO. Entré en shock y le tiré igual: sabes cuánta carne se calcula por persona?”, expresó Lulabaigun1, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Un encuentro bastante especial, pero que el exjugador de Boca se encargo de revelar el secreto.

Lo primero a mencionar es que no todas las personas se alimentan de la misma manera, porque puede pasar que no consuman achuras y solo se dediquen a comer carne. Respecto a esto último, hay algunos que prefieren aquellos cortes que son sin hueso y que no presentan tanta grasa como es el caso del vacío. Son detalles que se deben considerar y que es mejor preguntarlos para estimar la compra perfecta.

También es necesario recordar que por lo general el asado es una comida que no se sirve sola, debido a que en la mesa se pueden encontrar ensaladas de verduras, papas fritas y demás guarniciones que servirán para inflar un poco más el plato. El pan es otro de los elementos que siempre está presente y que llena a las personas. Algunos no comen con cubiertos, y optan por un sandwich de entraña.

En lo que respecta a los cortes, según lo que expresa Frigorífico de San Antonio de Areco, se debe considerar estos valores al momento de comprar la carne: