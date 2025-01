Baño de crema de Palta: ¿qué beneficios tiene para el cabello y cómo aplicarlo?

Cómo usar la palta para cuidar el pelo

Desde hace un tiempo, el consumo de palta se popularizó de gran manera en la Argentina porque se encuentra presente en diferentes recetas, ya sea para comidas del desayuno, almuerzo, merienda y cena. Aunque un descubrimiento permite apreciar que es de utilidad para darle beneficios al cabello de las personas.

Hay diversas maneras de desarrollar un tratamiento efectivo para que el pelo obtenga una salud adecuada y sin la utilización de químicos que podrían dañarlo o de productos de que disponen de un excesivo precio. Sin embargo, un consejo recomienda hacer uso de la palta para aplicar con facilidad y desde la comodidad del hogar.

"La nueva moda de pasarse la palta por el pelo", expresaron desde Tendencias en Argentina. En el video, se puede apreciar como una persona toma un fruto, lo parte por la mitad, le remueve la semilla y comienza a pasarlo sobre mechones de su cabello. Si bien, quedan pequeños rastros, estos se deben remover después de una ducha.

Los beneficios de la palta para el cabello

Los expertos señalan que la palta tiene propiedades nutritivas que son ideales para cuidar el cabello. Son varias las consecuencias positivas que se desprenden de su uso, pero es importante mencionar es que mejor la utilización de determinados productos elaborados de manera industrial porque su aplicación y beneficios se encuentran aprobados.

-Hidratación: el ácido oleico de la palta es ideal para humectar al pelo. Además, lo deja flexible y suave.

-Fortalecimiento: la presencia de nutrientes como vitaminas A, D, E y K que dan beneficios desde la raí hasta las puntas.

-Prevención: genera una barrera natural para proteger al pelo de los daños generados por el calor y químicos.

-Suavidad: el omega-3 y el omega-9 generan que el cabello tengan una textura suave.

-Brillo: la palta tiene antioxidantes que protegen al pelo de los contaminantes y rayos UV.

¿Cuál es el secreto para no fallar y siempre elegir la mejor palta?

Al momento de comprar una palta, las personas dudan bastante sobre cuál elegir y que no deban desecharla después de abrirla. Porque no todas las frutas que presentan una textura blanda se encuentran habilitadas para su consumo. No obstante, hay un secreto que es de gran utilidad para realizar la compra ideal en el supermercado como también en la verdulería.

"Tiene que tener una pequeña consistencia en la que uno pueda hundir el dedo. No se tiene que ir hasta adentro o debe ser una piedra", expresó Rodolfo Vera. "Y aunque parezca mentira, la palta entre más pequeña, va a ser más sabrosa", agregó. Por otro lado, se recomienda envolverlas en diario y colocarlas en un lugar oscuro para acelerar el proceso de maduración y así poder consumirlas en caso de que se encuentren muy duras. .