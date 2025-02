¿A dónde van los gatos cada vez que salen de sus hogares?

A dónde van los gatos cuando salen de casa

A diferencia de lo que sucede con los perros, los gatos son muchos más curiosos y pueden desplazarse por varios lugares. Al punto que abandonan su hogar por unos instantes para conocer nuevas zonas cercanas. Aunque un pequeño objeto permitirá descubrir con cierta facilidad hacia donde se dirigen.

Con el paso de los años, los gatos desarrollan una serie de actividades que van definiendo su comportamiento y es mejor conocerlo para evitar ciertas sorpresas. Además de problemas que puedan comprometen su salud como también la presencia dentro del hogar. Esto último se vincula con las salidas que realizan cuando uno los llama para pasar un tiempo con ellos y no se acercan.

"Trabajo cerca de donde vivo así que se cumplió mi peor pesadilla: Estaba en la heladería y lo veo a Philippe en la puerta del local", expresó AbriltheDuchess, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Un comentario que fue compartido por otras personas que quedaron sorprendidas por la capacidad que tienen los felinos para encontrar a sus amos. Aunque lo mejor es asegurarse que no tengan forman de salir para no perderse.

Por lo general, los gatos no suelen alejarse bastante de sus hogares, sino que exploran en un rango no superior a los 50 metros. Un estudio señala que muchas veces estas salidas permite que se conforme una comunidad felina en donde se reúnen varios que se encuentran dentro del mismo rango que habitan. Una forma de entender porque algunos tienen la necesidad de marcharse por unos instantes.

¿Cómo localizar a tu gato si pierde?

La tecnología avanza de grandes maneras a medida que pasan los años y hace un tiempo salió al mercado un pequeño dispositivo que se encuentra pensando como rastreador para objetos personales. Sin embargo, las personas terminaron redefiniendo su uso para que se transforme en una interesante ayuda en caso de que la mascota se pierda.

"Colocá el moto tag junto a tus cosas y usá tu teléfono Android para encontrarlas con increíble precisión, sin importar dónde estén", expresan desde la web de Motorola. Se trata de un pequeño pin que se conecta por medio de la aplicación Encontrar mi dispositivo, que está disponible para los celulares y tablets.

Si bien, nació como un elemento para no perder las llaves, la mochila o la cartera, es ideal para colocar dentro del collar de los gatos y los perros y que los ubique en caso de no poder divisarlos. "El moto tag emite una señal de bajo consumo de Bluetooth® (BLE) que detecta automáticamente cualquier dispositivo Android cercano. Luego envían la ubicación de tu moto tag a Google para que solo vos puedas verla en un mapa", agregan desde la compañía.