El descargo de Paulina Cocina tras el atentado a Cristina Kirchner

La influencer respondió por qué decidió no publicar ningún mensaje sobre el atentado a Cristina Kirchner.

La influencer Paulina Cocina realizó un fuerte descargo en sus redes sociales luego de recibir críticas por no expresarse sobre el atentado contra Cristina Kirchner. Desde Italia, la también socióloga reveló que se sentía "un poco boluda haciendo la 'reflexioncita' en historias de Instagram" y denunció que recibió agresiones por su decisión.

Tras el intento de magnicidio, muchas personalidades salieron a repudiar el hecho pero otras optaron por el silencio. En ese contexto, los influencers fueron uno de los grupos más criticados por la falta de expresión de varios de sus exponentes y Paulina Cocina llamó en particular la atención de los usuarios de las redes.

No obstante, la creadora de recetas reapareció en redes sociales y publicó una explicación al respecto. Filmándose mientras caminaba, apuntó: "Estando en Italia, me entero del atentado a Cristina. Aparte del shock y lo que nos debe haber pasado a todos, pido por favor que suspendan el calendario de publicaciones. Primero, porque al no estar ahí no sabés muy bien el clima y no estás ahí, y ante la duda dije 'suspendamos' porque no me parece darte una receta de torta de zanahoria si intentaron pegarle un tiro a la vicepresidenta de mi país"

"Redacto un mensaje para poner escrito en historias... un mensaje que siento con todo mi corazon y que, por supuesto, ¿no sé que creían que podía llegar a decir? Por supuesto, un mensaje que repudiaba lo que había pasado, que llamaba un poco a la reflexión, que hablaba de la democracia y lo que había que cuidarla. Y decido no publicarlo", continuó la cocinera.

La influencer explicó, entonces, los motivos por los que se arrepintió de su publicación. "Me di cuenta que era un mensaje muy similar al que estaba usando gente que ejerce la violencia todos los días. Entonces, dije: 'Por más que yo lo siento genuinamente ese mensaje de apoyo a la democracia, si yo estoy poniendo las mismas palabras que determinadas personas hay algo que no me cierra, que tengo ganas de sentarme a pensar y después charlamos", reflexionó la creadora de contenido.

Y agregó: "Me sentí un poco boluda, también, me pareció un tema muy serio, muy triste, muy pesado en la historia de nuestro país y me sentí un poco boluda haciendo la 'reflexioncita' en historias de Instagram. Setní que estaba poniendo un mensaje enlatado". Pero, además, cuestionó la catarata de agresiones y críticas que recibió por su decisión.

"En cuanto pasaron, 15, 20 horas y yo no dije nada... la cantidad de odio que recibí diciendo ‘hija de puta, tenés miedito a perder seguidores’", lamentó. Y pidió: "Paren la mano". Sobre el final de su descargo, Paulina también llamó a la reflexión sobre el lenguaje y las formas que se utilizan en las redes: “Me parece que hay una reflexión que puede ser hacia afuera, que podés analizar, y hay otra que es renecesaria que es para todos y que es hacia adentro: pensar qué estás compartiendo, qué estás consumiendo, qué estás aportando”.