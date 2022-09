Contundente mensaje de Marcela Feudale sobre el atentado a CFK: "Se están corriendo los límites"

La reconocida locutora de ShowMatch se posicionó en sus redes sociales y repudió el ataque a la vicepresidenta con un repaso por la historia argentina.

Marcela Feudale reapareció en sus redes sociales y repudió el atentado contra CFK. Con un repaso por la historia argentina, la reconocida locutora tomó lugar y aseguró que "nuestro sistema democrático se está resquebrajando nuevamente" y "es nuestro deber defenderlo".

Además de su reconocido trabajo como locutora, Feudale también en historiadora. Por este motivo, reposteó una reflexión de la cuenta Historias Destacadas sobre el atentado a CFK y añadió: "Maravilloso laburo".

"Sería un poco tirado de los pelos establecer una comparación entre el intento de magnicidio de Yrigoyen en 1929 y el de CFK en 2022", comenzó el posteo de la cuenta de Instagram, el cual fue titulado como "Magnicidio mediático". "Sin embargo, existe un hilo en común que fue y es el rol de los medios de comunicación más influyentes", continuó el posteo.

En este marco, el posteo se mostró crítico contra los discursos de odio y aseguraron que "desde las redacciones de estos medios y desde las redes sociales, se viene construyendo un clima apto para que suceda un hecho trágico. "En Bahía Blanca, por ejemplo, el año pasado pusieron una bomba en una unidad básica de La Cámpora y solo un puñado de políticos del FDT salió a repudiar el hecho. Silencio total de la oposición y poco espacio en los medios. Aún hoy no se dio con los responsables", ejemplificaron.

Por último, sentenciaron con una contundente reflexión con la que Marcela Feudale se mostró coincidente. "En Argentina se están corriendo los límites de lo posible con respecto a la violencia política. Nuestro sistema democrático se está resquebrajando nuevamente, es nuestro deber defenderlo", concluyó.

