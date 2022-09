Baby Etchecopar salió en apoyo a CFK tras el atentado: "Hoy todos con Cristina"

El periodista repudió el ataque a la vicepresidenta de la Nación e incitó a acompañarla de forma masiva en este momento.

Baby Etchecopar mostró su apoyo a Cristina Fernández Kirchner tras el violento ataque que sufrió este jueves por la noche en las inmediaciones de su domicilio. El periodista mostró su conmoción por lo sucedido y aseguró que "hoy somos todos Cristina y estamos para ayudarla".

Al aire de su programa Basta Baby, emitido por la pantalla de A24, el periodista analizó los hechos y repudió el atentado contra la Vicepresidenta de la Nación. "Esta noche estoy completamente consustanciado, el equipo y yo, con ella. Lo que vimos es dantesco, es horrible", comenzó por decir Etchecopar.

"Además de que se le hizo a una mujer, estamos llenos de estupor. No queremos esta Argentina, es horrible. Hoy les voy a hablar con total honestidad, sin bajar ninguna línea política, sin pelotudeces", continuó el comunicado de Etchecopar. Por otro lado, sumó: "Hace algunas semanas cuando se fue Viviana Canosa, nos tuvimos que bancar a sus fanáticos diciéndonos que éramos el canal de Massa porque nos llamó la Dirección del canal y nos dijo que no pasemos escraches, porque los escraches incitan a la violencia".

En ese sentido, el periodista invitó a dejar de lado las oposiciones y a mostrar el apoyo hacia CFK por el intento de homicidio. "Uno puede pedir a la Justicia que juzgue, se puede enojar con los ilícitos, pero todo eso se descarta esta noche. Aparentemente, quisieron matar a Cristina en un atentado y realmente uno se podría preguntar en esta ocasión qué es de la custodia, las medidas de seguridad obsoletas, la locura de meterse entre la gente, pero no. Nada justifica lo que vimos esta noche", enfatizó Etchecopar.

Luego continuó: "Nunca vimos un hecho así. Algunos empezaron a twittear 'no le creo nada', pero no podemos hacer un River-Boca sobre esto. Hoy tenemos que estar todos enfilados detrás de Cristina, por más que no nos guste porque eso es un folklore". Por último, sentenció contundente: "Hoy somos todos la Vicepresidenta y estamos para ayudarla. No hay opositores, no hay a favor ni hay en contra".

Repudiables dichos de Alfredo Leuco sobre el atentado a Cristina: "Se acarició"

Alfredo Leuco lanzó un repudiable comentario al aire sobre el violento ataque con un arma que sufrió Cristina Kirchner este jueves por la noche. El periodista analizó el video en donde se puede ver con claridad al atacante con una pistola frente a la Vicepresidenta de la Nación y lanzó un comentario fuera de lugar sobre el tema.

Al aire de su programa El Diario de Leuco, emitido por LN+, el periodista opositor aseguró que, cuando Cristina recibió el ataque, ella "se tocó el pelo como si le hubieran tirado agua". Además, minimizó la violenta escena y catalogó a la situación como "un incidente" entre la custodia de la vicepresidenta y el atacante, quien es de nacionalidad brasilera.

"Hay como un viento. Cristina se toca la cabeza con su mano izquierda. Se acaricia el pelo como si le hubieran tirado aire o agua. O como si ella se hubiera dado cuenta que se trataba de un arma", fueron las repudiables palabras de Alfredo Leuco al aire de LN+. Posteriormente, el conductor dio por finalizado su programa.