Por qué a veces no se ve la luna

Aunque parece que no está, en realidad la luna entra en una fase especial que hace que no sea visible. ¿Cómo se llama y por qué se produce este fenómeno?

El movimiento de la Luna y su posición con respecto a la tierra es un fenómeno que influye directamente en la Tierra: los ciclos de la vida fértil, las mareas y otros factores están estrechamente relacionados con la forma en que el satélite se mueve. Además, las fases de la luna tienen gran relevancia para industrias como la pesca, ya que regulan el movimiento de las masas de agua, por lo que es fundamental comprender cómo funciona este fenómeno. ¿Cuáles son las fases de la luna? ¿Por qué a veces no se ve?

Las fases lunares

Las fases lunares son los cambios que se producen en la porción visible e iluminada del satélite natural. El motivo de este modificación es la alteración en su posición con respecto al Sol y la Tierra que hace que se vea de diferentes maneras.

El ciclo completo consta de 9 fases que se dan en 29 días, y se denomina lunación. Las fases por orden de aparición son:

Luna nueva

Luna creciente

Cuarto creciente

Luna gibosa creciente

Luna llena

Luna gibosa menguante

Cuarto menguante

Luna menguante

Luna negra

La luna negra: ¿por qué no se ve la luna?

La luna es el satélite natural de la tierra

La luna negra o fase oscura es la responsable de este fenómeno. En el momento que sucede, el satélite se encuentra de espaldas al sol y no puede ser vista desde la tierra: de esta forma, al no tener iluminación y estar fuera del alcance visual, parece que no estuviera. Dependiendo de su cercanía con respecto al eje de la tierra, la luna negra podría durar entre 1,5 y 3,5 días. Además es fundamental saber que no es lo mismo que un eclipse lunar.

A pesar de que este término no es aceptado abiertamente por la Astronomía, su uso cotidiano refiere también a la aparición de dos lunas nuevas en un mes: este fenómeno ocurre cada poco más de 12 meses, y a la segunda luna se la conoce con este nombre para diferenciarla de la primera. La gran ausencia de iluminación permite que en estas fechas el cielo pueda apreciarse mucho más estrellado debido al despeje visual. Esta situación además representa una gran oportunidad para los astrónomos de encontrar entre semejante oscuridad objetos, satélites y cúmulos estelares que aún no hayan sido descubiertos.

Según el Servicio de Hidrografía Naval, la próxima luna negra tendrá lugar en Argentina el 19 de mayo de 2023: será la tercera del otoño.