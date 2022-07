Horóscopo semanal del 25 de julio al 31 de julio: predicción para tu signo

Ya está disponible el horóscopo semanal del 25 de julio al 31 de julio de 2022: predicción y consejos para tu signo.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en varios sitios de Internet.

Horóscopo semanal de Aries

Se viene una semana de mucho bienestar. Es posible que estés en espera de una respuesta o resolución, finalmente se va a concretar eso que tanto querías lograr. Muy buen momento para realizar cambios de todo tipo, ya sea renovar un placard, una habitación o hacer un cambio a nivel personal.

Horóscopo semanal de Tauro

Si bien la suerte estará a tu favor esta semana, cuidado con las decisiones impulsivas. Tampoco se recomienda que te vayas al otro extremo de sobre analizar cada paso que das: tendrás que encontrar un punto medio. Buen momento para comenzar nuevos proyectos, abrirse a un nuevo trabajo a un nuevo desafío.

Horóscopo semanal de Géminis

Es posible que hayas pasado por muchas desilusiones en el plano emocional, ya sea con una pareja como con un amigo o familiar. Es momento de que tengas esa conversación que estuviste posponiendo, cierres aquello que te está generando un peso y le des la bienvenida a nuevas etapas.

Horóscopo semanal de Cáncer

Puede que tu lado racional te esté deteniendo de hacer eso que tantas ganas tenés. No dejes de lado tu intuición, solo vos sabés qué es lo que querés para tu vida. Es un muy buen momento para hacer cambios saludables, como cambiar de trabajo, terminar un vínculo o empezar algo nuevo.

Horóscopo semanal de Leo

Es probable que los pensamientos negativos se apoderen de tu cabeza durante estos días. Una vez que aprendas a identificarlos, te sentirás mucho mejor. Puede que se vengan cambios que no esperabas, se recomienda que no te resistas a ellos y los aceptes.

Horóscopo semanal de Virgo

Empezarás a ver los resultados de ese proyecto o inversión que habías comenzado meses atrás. Se vienen días de estabilidad, tanto financiera como emocional. Es posible que estés indeciso con respecto a algo muy importante, date el tiempo para pensar qué querés de verdad.

Horóscopo semanal de Libra

Puede que estés muy apresurado por hacer un cambio grande en tu vida. A veces las cosas no se dan porque no es el momento indicado, pero no te desanimes, pronto las situaciones se van a acomodar a tu favor. Es posible que recibas un mensaje muy esperado.

Horóscopo semanal de Escorpio

Se acerca una semana en la que sentirás un bienestar general y mucha alegría. Puede que te reencuentres con una persona del pasado o con amigos que no veías hacía mucho tiempo. Es el momento para disfrutar de los vínculos.

Horóscopo semanal de Sagitario

Es probable que haya una persona muy interesada en vos, quizás alguien que hasta ahora no habías registrado. Dejarte llevar y abrirte a nuevas personas te dará una sensación de bienestar y vitalidad. Buen momento para resolver un conflicto pendiente con una persona de tu entorno.

Horóscopo semanal de Capricornio

Si experimentaste semanas de mucho cansancio mental y físico, es una señal para que priorices tus horas de relajación por sobre otras cosas. Quizás este agotamiento haya repercutido en tus relaciones, generando tensiones, peleas y malentendidos. Es momento de volver a tu eje para recuperar tu bienestar.

Horóscopo semanal de Acuario

Se vienen días cargados de mucho entusiasmo, creatividad, ideas nuevas, ganas de probar algo diferente. Se recomienda que aproveches estos momentos y tomes nota de todo lo que se te pase por la cabeza. Buena semana para hacer paseos en soledad y reflexionar.

Horóscopo semanal de Piscis

Puede que estés a la espera de un cierre o una continuación con una persona de tu interés romántico. Los astros dicen que esa persona podría volver, pero está en vos darle una segunda oportunidad o dejarlo ir. Si estás pasando por un momento de estrés en cuanto a lo laboral, quizás tengas que cambiar tus hábitos de sueño para darte más horas de descanso.