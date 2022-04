La vida y la obra del artista neoyorquino Basquiat son expuestas por sus hermanas

La vida personal y profesional del artista estadounidense Jean-Michel Basquiat se compartirá en una nueva experiencia titulada Jean-Michel Basquiat: King Pleasure in New York City.

Más de 200 pinturas, dibujos, objetos efímeros y artefactos nunca vistos o muy poco de Basquiat, que murió de una sobredosis de drogas a los 27 años en 1988, llenan el espacio del edificio Starrett-Lehigh.

Las hermanas de Basquiat, Jeanine Heriveaux y Lisane Basquiat, crearon la exposición para dar a conocer a Jean-Michel, su obra y el contexto de dónde procedía y cómo vivía.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Queríamos asegurarnos de tener la pasión que sentimos por el proyecto y por él, y el amor que le tenemos", dijo Jeanine Heriveaux.

"Una de las cosas que queríamos hacer era asegurarnos de que las personas que aprecian el arte de Jean-Michel tuvieran una experiencia de inmersión total", añadió Lisane Basquiat.

Las hermanas tardaron entre 18 y 19 meses en hacer realidad el espacio creado con ISG Productions. Ambas pasaron horas revisando su obra.

La experiencia comienza con "1960 - Introduction", el año en que nació, donde se encuentra su autorretrato, y luego pasa a "Kings County", el lugar donde creció la familia en Brooklyn. Otros ambientes son "World Famous" e "Ideal", que muestran su estudio y rastrean los diferentes períodos de su vida.

También se construyó una réplica de la sala VIP Michael Todd del club nocturno Palladium de Nueva York para mostrar los dos cuadros, "Nu-Nile" y "Untitled", que Jean-Michel creó para el lugar en 1985.

"Fue difícil porque Jean-Michel, como cada una de sus obras, es absolutamente increíble. Y también poner el foco en la fuerte expresión de Jean-Michel de lo que sentía y lo que pensaba sobre lo que estaba pasando en el mundo desde una perspectiva política y social, económica y cultural", dijo Lisane Basquiat.

También hay un enfoque en su muy fuerte expresión del mundo con tres galerías en la sección "SoHo" que utilizan títulos de sus obras "Realeza", "Those Who Dress Better" y "La ironía de un policía negro".

En 2017, un vibrante retrato sin título de Jean-Michel de 1982 fue vendido en subasta por Sotheby's por 110,5 millones de dólares. En ese momento, fue el segundo precio más alto jamás alcanzado por una obra de arte contemporáneo.

Todos los objetos expuestos son propiedad del patrimonio, que la familia dice que nunca venderá.

La experiencia se inaugurará el sábado.

(Reporte por Andrew Hofstetter y Alicia Powell en Nueva York; Editado en español por Vicente Valdivia)