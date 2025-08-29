Giorgio Armani ve la sucesión como un "traspaso gradual" de responsabilidades

FOTO DE ARCHIVO: Giorgio Armani Prive Haute Couture colección Primavera/Verano 2025

Giorgio Armani ve su sucesión como un traspaso gradual a sus colaboradores más cercanos y a su familia, dijo el viernes el diseñador de moda italiano al Financial Times, después de que su mal estado de salud le obligó a perderse los recientes desfiles de Milán y París.

Antes de faltar a Milán en junio, Armani, de 91 años, que es a la vez director creativo y presidente ejecutivo de la empresa que fundó, nunca se había perdido uno de sus desfiles.

"Mis planes de sucesión consisten en una transición gradual de las responsabilidades, que siempre he manejado, a las personas más cercanas a mí (...) como Leo Dell'Orco, los miembros de mi familia y todo el equipo de trabajo", dijo al suplemento How To Spend It de FT.

Pantaleo (Leo) Dell'Orco es jefe de diseño masculino y mano derecha de Armani.

"Me gustaría que la sucesión fuera orgánica y no un momento de ruptura", añadió Armani.

Armani, una de las figuras más conocidas del mundo de la moda, es el único accionista de la empresa que creó con su difunto socio Sergio Galeotti en 1975 y que generó unos ingresos de 2.300 millones de euros (2.690 millones de dólares) en 2024.

(1 dólar = 0,8542 euros)

(Reportaje de Elisa Anzolin, edición en español de Juana Casas)