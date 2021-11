Alerta por apagón mundial: ¿cuándo ocurriría y en qué países?

Algunos países ya alertaron que podría haber un apagón en varios países. ¿Cuándo y dónde podría suceder?

Podría aproximarse un apagón mundial, según advirtieron los expertos durante estas últimas semanas. Desde hace días, el rumor corre por las redes sociales y muchos países se alarmaron por la posibilidad. Sin embargo, se cree que no sucederá en todos los territorios del mundo y ya hay una fecha aproximada en la que podría suceder.

Un apagón mundial es una falla energética a gran escala que puede extenderse durante semanas. Generalmente, esto ocurre por sobrecargas de energía, falta de mantenimiento, cortocircuitos, daños en una línea eléctrica, entre otras causas. Cuando hay una alerta por apagón, se suele recomendar a la población que tenga un kit de emergencia con algunos elementos básicos, como agua, alimentos no perecederos, abrigo, velas, linternas, pilas y hasta reservas de combustible y demás objetos imprescindibles.

Austria manifestó recientemente su preocupación por un posible apagón, que podría extenderse por varios países de Europa durante varios días o semanas. Klaudia Tanner, la ministra de Defensa, explicó que el problema “no es si habrá un gran apagón, sino cuándo”. Ante lo imprevisible de esta situación, se les recomendó a los ciudadanos que vayan preparándose por las dudas. Durante estas últimas semanas, se dice que Viena se llenó de anuncios y carteles anunciando este posible apagón.

“En Austria ya dan por hecho el gran apagón en unos cinco años. Ellos ya se están adelantando y haciendo saber a la gente que esto va a pasar. Han hecho eventos de cómo deberían actuar las ambulancias o los cuerpos de seguridad. Se apagarán los semáforos, los ordenadores, los cajeros automáticos, los teléfonos o internet. ¿Y qué pasa con las máquinas de oxígeno?”, expresaron los expertos Iker Jiménez y Carmen Porter en el programa español Horizonte.

“Cuando se habla del gran apagón, hay un riesgo real. Es posible que se produzca una descompensación muy grande a gran escala, a nivel europeo y que todo colapse. Los últimos años, cada vez que hay una descompensación, se utilizan sistemas eléctricos de centrales grandes que puedan entrar y salir de manera fácil, es decir, las centrales térmicas”, explicó el investigador Antonio Turiel en diálogo con el medio español NIUS.

Según Turiel, la preocupación radica en que hay falta de gas en varios países de Europa. Esto, sumado a la subida de precios, genera una gran preocupación entre los gobiernos. “Ahora estamos justos de gas y el precio está subiendo, nos estamos quedando sin una herramienta importante para la compensación”, sentenció.

¿Qué puedo hacer en caso de que haya un apagón?

Lo principal en caso de apagón es contar con fuentes de luz que no dependan de la electricidad: desde linternas con pilas que funcionen hasta el método clásico e infalible, velas. Si sucede durante temperaturas muy bajas, se recomienda contar con frazadas, acolchados y la mayor cantidad de abrigos posible. En caso de no contar con agua para poder bañarse, una opción es lavarse el cuerpo con toallas húmedas. Y en cuanto a la comida, se recomienda tener alguna reserva de carbón y muchos alimentos no perecederos. Otras recomendaciones fundamentales son contar con dinero en efectivo, ya que los cajeros no funcionarían, y con una reserva de combustible.