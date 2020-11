Antonio Ríos y un nuevo momento revelado tras las fallas de sonido en Morfi.

El mítico cantante de cumbia Antonio Ríos reveló un duro conflicto laboral vivido décadas atrás. Tras contar el padecimiento fruto de constantes críticas hacia él y las fallas de sonido evidenciadas al aire de Telefe, el Maestro contó una situación que le tocó vivir cuando era cantante del grupo Malagata. "Me cambiaron", fueron sus palabras.

“En Malagata me cambiaron por un pelilargo, no tenían noción de que a mí me quedaba bien el sombrero”, bromeó Antonio Ríos, quien hizo alusión al último grupo que integró antes de lanzar su carrera como solista. Por otro lado, el Maestro recordó las épocas en las que recién se iniciaba en la música y no podía conseguir dinero proveniente de su pasión por este rubro.

"Abrir la verdulería": el día que Antonio Ríos volvió a su casa sin dinero de un show musical

"La primera noche que hice un show mi señora me preguntó ‘¿trajiste plata?’ Yo había llegado a las 7 del baile y me dice ‘no te duermas, como no trajiste plata tenés que abrir la verdulería'", enfatizó Antonio Ríos, quien rememoró aquellas épocas en las que aún no se había consagrado en un ambiente que luego lo tendría como referente indiscutido.

¿Cómo hizo para subsistir en la música a espaldas de su esposa? “A la semana siguiente le empecé a pedir a mi patrón que me adelante plata y me empecé a autopagar”, explicó el Maestro, evitando de este modo tener que abrir el local familiar para poder descansar luego de una larga noche.

"Me dolió en el alma": el calvario familiar que atraviesa Antonio Ríos

El mítico cantante de cumbia Antonio Ríos atraviesa un duro calvario familiar. Luego de brindar un show al aire de Morfi, por Telefe, el Maestro fue blanco de críticas por las fallas en el sonido de su recital. A su vez, las bailarinas que lo acompañaron fueron duramente hostigadas en las redes sociales. Ellas son sus hijas, y es por este motivo que el artista expuso su pesar.

En diálogo con Radio Mitre, Antonio Ríos manifestó: "La otra vez estuve en Morfi y tuvimos muchas críticas. Me gusta aclararlo. No sé si fue el sonido de Telefe o el sonido que me pusieron era lo que sonaba mal. Me dolió mucho que la gente hable de mis bailarinas. Mis bailarinas son mis hijas. Son ya mayor y trabajan hace cuatro años conmigo. Ellas estudian en la semana. Hay gente que habla sin saber y me dolió en el alma".