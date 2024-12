Estos son los objetos que hay que tirar antes de que empiece el 2025 para atraer la buena fortuna

Adornos navideños que ya no usás Carter señala que no tiene sentido conservar decoraciones que pasaron de moda o que llevás años sin utilizar. " Deshacerte de esos adornos te da espacio para guardar piezas que realmente te gusten y que aporten alegría a tu hogar ", afirma la experta.

Juguetes olvidados o dañados Es común que los hogares se llenen de juguetes que los niños ya no usan o que están incompletos. Lisa recomienda clasificar estos objetos y donarlos o reciclarlos. " Si hacerlo con los niños presentes resulta complicado, puede ser más efectivo llevar a cabo esta tarea cuando ellos no estén ", aconseja.

Herramientas de cocina que no necesitás Durante las fiestas solemos acumular utensilios específicos que, en muchos casos, nunca volvemos a usar. Según Carter, liberar espacio en la cocina de estos objetos facilita una organización más práctica y funcional para el día a día.

Prendas y accesorios olvidados

Revisar el armario y deshacerse de la ropa que ya no usamos o que no nos gusta es otra recomendación clave. "Regalar estas prendas no solo libera espacio, sino que también puede hacer felices a otras personas", explica.