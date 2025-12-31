Existe un ritual de Año Nuevo muy sencillo que podés hacer en casa para dejar atrás todo lo que no querés para tu 2026 y darle lugar a lo nuevo. Año Nuevo es una ocasión muy especial para manifestar deseos, según quienes creen en cuestiones esotéricas, ya que la energía está especialmente elevada.
Creas o no en este tipo de cuestiones, escribir lo que querés soltar y cuáles son tus metas y deseos para el año que llega es un excelente ejercicio que te va a ayudar a ordenar tus pensamientos.
Vas a necesitar dos velas, hojas, una lapicera y un plato. Asegurate de estar en un espacio tranquilo de tu casa cuando lo hagas. Podés hacerlo este 31 de diciembre o el 1 de enero.
Ritual para hacer en Año Nuevo y que se cumplan tus deseos en 2026
Ritual
-
Materiales.
-
2 hojas.
-
1 lapicera.
-
1 Vela aromática o incienso.
-
1 vela larga del color que quieras.
-
1 plato para quemar las hojas.
El paso a paso
-
Buscá un espacio donde puedas estar a solas y sin que nadie te interrumpa.
-
Encendé la vela aromática o incienso.
-
En la primera hoja, escribí las cosas que pasaron en el año que quieras dejar atrás. Pueden ser cosas que te dolieron, relaciones, proyectos o cualquier cosa que te impida avanzar.
-
Al finalizar, quemá la hoja.
-
Mientras se consume, agradecé todo lo vivido e imaginate cómo todas esas emociones se consumen para dar paso a nuevas experiencias.
-
Encendé la vela larga, que representa la luz que te va a traer claridad y te acompañará durante el 2026.
-
En la segunda hoja, escribí lo que desees manifestar en el año siguiente. Redactalo todo en presente como si ya lo estuvieras viviendo. Escribilo con todo el detalle posible, y mientras lo hacés, imaginate que ya es real. Visualizá las emociones que sentís con cada situación manifestada.
-
Cuando termines, doblá el papel y llevalo siempre con vos, puede ser en la billetera o en la cartera, o en alguna parte especial de tu casa. Revisalo de vez en cuando durante el año.