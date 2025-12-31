EN VIVO
Año Nuevo

El ritual definitivo para hacer en Año Nuevo y que se cumplan todas tus metas en 2026

Ritual simple y efectivo de Año Nuevo: para dejar atrás las malas energías del 2025 y que se cumplan tus deseos en 2026.

31 de diciembre, 2025 | 13.48

Existe un ritual de Año Nuevo muy sencillo que podés hacer en casa para dejar atrás todo lo que no querés para tu 2026 y darle lugar a lo nuevo. Año Nuevo es una ocasión muy especial para manifestar deseos, según quienes creen en cuestiones esotéricas, ya que la energía está especialmente elevada.

Creas o no en este tipo de cuestiones, escribir lo que querés soltar y cuáles son tus metas y deseos para el año que llega es un excelente ejercicio que te va a ayudar a ordenar tus pensamientos.

Vas a necesitar dos velas, hojas, una lapicera y un plato. Asegurate de estar en un espacio tranquilo de tu casa cuando lo hagas. Podés hacerlo este 31 de diciembre o el 1 de enero.

Ritual para hacer en Año Nuevo y que se cumplan tus deseos en 2026

Ritual

  • Materiales.

  • 2 hojas.

  • 1 lapicera.

  • 1 Vela aromática o incienso.

  • 1 vela larga del color que quieras.

  • 1 plato para quemar las hojas.

El paso a paso

  1. Buscá un espacio donde puedas estar a solas y sin que nadie te interrumpa.

  2. Encendé la vela aromática o incienso.

  3. En la primera hoja, escribí las cosas que pasaron en el año que quieras dejar atrás. Pueden ser cosas que te dolieron, relaciones, proyectos o cualquier cosa que te impida avanzar.

  4. Al finalizar, quemá la hoja.

  5. Mientras se consume, agradecé todo lo vivido e imaginate cómo todas esas emociones se consumen para dar paso a nuevas experiencias.

  6. Encendé la vela larga, que representa la luz que te va a traer claridad y te acompañará durante el 2026.

  7. En la segunda hoja, escribí lo que desees manifestar en el año siguiente. Redactalo todo en presente como si ya lo estuvieras viviendo. Escribilo con todo el detalle posible, y mientras lo hacés, imaginate que ya es real. Visualizá las emociones que sentís con cada situación manifestada.

  8. Cuando termines, doblá el papel y llevalo siempre con vos, puede ser en la billetera o en la cartera, o en alguna parte especial de tu casa. Revisalo de vez en cuando durante el año.

