El ritual definitivo para hacer en Año Nuevo y que se cumplan todas tus metas en 2026.

Existe un ritual de Año Nuevo muy sencillo que podés hacer en casa para dejar atrás todo lo que no querés para tu 2026 y darle lugar a lo nuevo. Año Nuevo es una ocasión muy especial para manifestar deseos, según quienes creen en cuestiones esotéricas, ya que la energía está especialmente elevada.

Creas o no en este tipo de cuestiones, escribir lo que querés soltar y cuáles son tus metas y deseos para el año que llega es un excelente ejercicio que te va a ayudar a ordenar tus pensamientos.

Vas a necesitar dos velas, hojas, una lapicera y un plato. Asegurate de estar en un espacio tranquilo de tu casa cuando lo hagas. Podés hacerlo este 31 de diciembre o el 1 de enero.

Ritual para hacer en Año Nuevo y que se cumplan tus deseos en 2026

Ritual

Materiales.

2 hojas.

1 lapicera.

1 Vela aromática o incienso.

1 vela larga del color que quieras.

1 plato para quemar las hojas.

El paso a paso