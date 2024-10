La ANMAT prohibió algunos insumos médicos para cirugía: cuáles son.

En las últimas horas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) decidió prohibir la utilización y venta de varios insumos médicos empleados en cirugías, considerando que podrían representar un riesgo para la salud pública. Esta medida fue anunciada a través de la Disposición 9195/2025, publicada en el Boletín Oficial el lunes 21 de octubre, tras una reciente inspección en la empresa "Districhaco de S&I GROUP S.R.L."

Durante la inspección, el personal de ANMAT, junto con la División de Delitos Contra la Salud Pública de la Policía de la Ciudad, identificó que varios productos carecían de etiquetas que indicaran el titular, fabricante, número de lote y fecha de vencimiento. Entre los productos incautados se encontraba una unidad de RADIAL - PROT IMB CÚPULA RADIAL Ø24 mm, con código 01CCE, cantidad 1, lote 06829, fabricado por BIOPROTECE S.A., ubicada en Vicente López 4334, Villa Ballester, Buenos Aires, con habilitación ANMAT PM 1347-6.

Además, se encontró una unidad de RADIAL - PROT IMB VASTAGO NO CEMENTADO 5 x 24 mm, también con lote 06829, fabricada por la misma empresa. También se observaron cajas de cirugía para implante de cadera, prótesis de cadera estériles con fecha de vencimiento vigente y varias piezas acondicionadas en bolsas tipo pouch marca yellow "sin ningún tipo de identificación de titular, fabricante, lote y vencimiento". Todos los insumos fueron secuestrados por la policía, ya que el responsable no pudo proporcionar información sobre el proveedor ni justificar, a través de la documentación comercial, la legalidad de la procedencia de los productos adquiridos en 2016.

La ANMAT prohibió la venta de un reconocido repelente contra los mosquitos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso que una reconocida marca de repelente contra los mosquitos esté prohibida para su fabricación y comercialización. La decisión fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y el producto ya es considerado ilegal a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Según indica en la resolución, el organismo llevó adelante una inspección en la Ciudad de Buenos Aires que detectó la venta de este producto con algunos faltantes. No contaba con la inscripción sanitaria correspondiente, información sobre el establecimiento elaborador ni un listado de ingredientes, lo que impidió garantizar su seguridad y eficacia.

El producto en cuestión es "Repelente de mosquitos familiar con aceite de citronella y aloe vera marca Sd.e"; que a su vez, no está registrado ante la ANMAT. Esto significa que no tiene los controles necesarios y genera un riesgo para los consumidores, teniendo en cuenta que no se puede dar fe de que cumpla con la normativa vigente en cuanto a ingredientes permitidos y estándares de seguridad.

Frente a esta situación, la ANMAT decidió prohibir la comercialización, distribución, publicidad y venta en línea de este repelente en todos los lotes y presentaciones de acuerdo a la disposición publicada en el Boletín Oficial del jueves 3 de octubre. Cabe resaltar que distintas áreas del organismo participaron de esta inspección, como la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, encargada de sugerir la medida; y la Coordinación de Sumarios, que llevó adelante las acciones correspondientes.