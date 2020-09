Luis Novaresio continúa en su intencionalidad de sembrar el pánico en sus análisis de todas las noches en Animales Sueltos y, para sumar un nuevo capítulo, llamó al economista Carlos Melconian. Sin embargo, la conversación no salió como el conductor macrista esperaba y quedó mal parado.

"Tomaron la decisión del ultra archi mega super cepo, ¿sirve para algo más que ganar tiempo o fue inútil esta decisión?", consultó Novaresio. La respuesta del economista lo sorprendió: "No, inútil no fue porque ocurre que el llanero solitario del presidente del Banco Central cada vez que entra al Tesoro cuenta los billetes y ve que no alcanza. Tardíamente alguien dijo paremos la pelota porque no llego".

Aun así, el periodista no se rindió en pos de su objetivo y continuó: "Arrancaste diciendo que me habilita a que te pregunte. A vos la gente te dice "che, ¿viene la hiperinflación?". Hoy si mirabas las redes te decían que los depósitos en dólares no están garantizados para que me los devuelvan, van a pesificar algunas cuentas, ¿ves una posibilidad de eso?".

"Sos muy malo", lo calificó Melconian, y continuó: "Mi respuesta es no. A mi también me llamaron. ¿Y sabes lo que digo? Tenes caja de seguridad en el Banco, ¿no?, bueno tené cuidado porque te pueden afanar".

Para concluir, Novaresio se autodefinió con sinceridad y consultó: "Vos decís, para pasar en limpio para los animales como yo que no entendemos de economía y te escuchamos para aprender, no ves hiper pero ves un crecimiento de inflación".

"Los precedentes de una tragedia así son emisiones de cuatro dígitos, inflación de cuatro dígitos", especificó Melconian.

La autocrítica de Novaresio

Luis Novaresio tuvo su habitual editorial en el programa Animales Sueltos y aprovechó para criticar la actitud del presidente Alberto Fernández hacia los periodistas. Según el conductor se adjudicó una frase del mandatario como una respuesta hacia su persona y terminó por realizar un curioso sincericidio.

El programa emitió un fragmento del discurso presidencial en el que el que mandatario lanzó: "Ayer los diarios titulaban Alberto Fernández piensa que el mérito no sirve para progresar. Yo no digo semejante imbecilidad. Lo que no creo es en la meritocracia. Porque el mérito sirve si las condiciones son las mismas para todos y todas".

Si bien el presidente no dio nombres de periodistas e incluso habló de "diarios", Novaresio se atribuyó la frase y contestó de una manera insólita: "Asumo por que yo dije esto ser un imbécil, probablemente lo sea y tenga fundamento el presidente para asegurarlo".