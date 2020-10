El conductor quedó sin palabras.

El periodista Luis Novaresio recibió un fuerte revés al aire de Animales Sueltos: en su afán por defender la marcha del pasado 12 de octubre, recibió una defensa del Turco Asís hacia Cristina Kirchner que lo dejó sin palabras. "Esas marchas son contra la doctora. Te hizo dos movimientos políticos y te ganó la elección", sostuvo el escritor y periodista.

Instantes antes, Novaresio también quedó mudo al oír las razones por las que el Turco Asís le restó importancia a las declaraciones en sentido figurado de Dady Brieva. "Yo dije que el gobierno estaba prematuramente envejecido, y en realidad esta sociedad blanca, opositora, esta militancia de fin de semana largo también es prematura en materia de oposición".

La defensa de Asís a Dady Brieva que descolocó a Novaresio

"Es muy prematura la presión. Y después toda esta cuestión que escuché de tu comprovinciano Dady Brieva... Me parece que no conocen la condición de insolente, de plebeyo que tiene culturalmente el peronismo. Es una cosa que lo dijo, y que lo dijo él, y que en algún otro lado vi que lo comparaban con el atentado de Niza. Es una ocurrencia y nada más", enfatizó Asís.

Sin saber que decir, Novaresio aseguró "no seguirlo" al Turco y su entrevistado prosiguió: "A mí me pareció más grave otra cosa que lo que se dijo ahí. La que dice que los muchachos no aguantan más. Y así como existe en antiperonismo, existe también el peronismo. Algunos sectores que tienen que ver con esa cultura, tienen que ver con esa insolencia, con ese peronismo".

"Te ganó la elección", la chicana de Asís a Novaresio al aire de Animales Sueltos

Intentado desviar la conversación hacia un terreno favorable, Novaresio insistió con la marcha del 12 de octubre. Aseguró que no cayó bien en el Gobierno de Alberto Fernández e intentó generar un clima de tensión. Sin embargo, Asís volvió a dejarlo en offside con una chicana que no se esperaba.

"Esas marchas son marchas contra la doctora, no termina de aceptarse que la doctora les ganó. Una mujer que la tenían en el piso, acorralada, al borde de las rejas. Mientras todos pensaban que todo estaba terminado, te hizo dos movimientos políticos y te ganó la elección. Y está ahí", sentenció Asís. De este modo, Novaresio no obtuvo las respuestas esperadas al aire de Animales Sueltos, el programa que conduce durante las noches de América TV.