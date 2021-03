Andy Kusnetzoff se lleva a una ex figura de El Trece para la tercera noche de PH Podemos Hablar

La lucha por el rating tiene en vilo a los canales de la televisión argentina, principalmente a Telefe y El Trece. Din lugar a dudas, una de las batallas más feroces durante los fines de semana las protagonizan Andy Kusnetzoff y Juana Viale, conductores que llevan adelante PH Podemos Hablar y La Noche de Mirtha respectivamente. En el regreso de Viale, la disputa volvió a dar que hablar ya que el canal del Grupo Clarín no quiere dar por perdida la batalla con el éxito de MasterChef Celebrity en el canal de las pelotas.

Si bien Andy Kusnetzoff volvió mucho antes que la nieta de Mirtha Legrand a la pantalla, cada semana intentará sumarle un valor agregado al programa en el que recibe a personajes del mundo del deporte, el espectáculo y la política. Esta vez, recibirá a Belén Francese por un lado y a Brenda Gandini y Luciano Castro, quienes protagonizan Desnudos, la obra de teatro que fue un éxito en el verano de 2020 y que desde el 22 de abril regresará a las carteleras del teatro Metropolitan.

Pero eso no es todo porque Andy quiere redoblar la apuesta para la velada que se emite el sábado a las 22 horas por Telefe ya que convocó a una estrella recientemente salida del canal de la competencia. Se trata del conductor Juan Marconi quien no sólo dejó su lugar en El Gran Premio de la Cocina sino que hace apenas unos pocos días confirmó su baja de la idea de Marcelo Tinelli de recuperar a la audiencia con el nuevo formato de Showmatch, La Academia 2021.

La baja de Juan Marconi de Showmatch: La Academia

El regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla de El Trece es el caballo de batalla del Grupo Clarín para no perder a la audiencia frente al éxito del certamen de cocina más famoso de la TV, MasterChef Celebrity. Para eso, el conductor pensó en Juan Marconi, un nombre que sorprendía entre los convocados ya que la mayoría son amigos de la casa como Karina La Princesita, Ángel De Brito, Hernán Piquín y Carolina Pampita Ardohain.

Resulta que el ex conductor de El gran premio de la cocina avisó, a menos de un mes de su estreno, que debía bajarse de participar en Showmatch ya que, según compartió con otros medios, está con "otros proyectos" y no le "daban bien los horarios", aunque no quiso aclarar a qué proyectos se refería "hasta que los termine de cerrar".