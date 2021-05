Andrea Taboada aislada con síntomas de coronavirus

Luego de que el periodista Ángel De Brito informó en Los Ángeles de la Mañana que contrajo coronavirus en Miami, en donde se encuentra aislado, tras haber recibido la vacuna de Johnson & Johnson, informó que la panelista Andrea Taboada se encuentra cumpliendo aislamiento en su domicilio por presentar síntomas compatibles con el virus covid 19 desde este fin de semana.

Desde el jueves pasado, la angelita presentó síntomas compatibles con coronavirus que, de a poco, va ganando espacio en la televisión argentina con decenas de casos en las últimas semanas, y se aisló de manera preventiva. Si bien, según informaron, Taboada en buen estado de salud y con un primer resultado de hisopado negativo, deberá permanecer aislada hasta realizarse una nueva prueba diagnóstica para descartar la enfermedad.

Tal como afirmó el conductor del programa desde Estados Unidos, la periodista no fue contacto estrecho con ningún caso positivo. Por su parte, Andrea esperó el final del programa y compartió a través de una historia en su cuenta de Instagram que el miércoles 12 de mayo se realizará un nuevo examen para descartar la enfermedad y retomar su labor en la pantalla de El Trece.

En cuanto al resto del plantel que acompaña a De Brito, las panelistas también se testearon y pudieron estar en el programa de este lunes puesto que ya habían pasado las 48hs. indicadas antes del potencial contagio de Taboada. Cinthia Fernández reveló que ella, al igual que el resto de sus compañeras, se sometieron a la prueba diagnóstica. "Nosotras nos hisopamos y todos los estudios dieron negativos, pero nos vamos a volver a hisopar", afirmó la mediática.

Tras vacunarse en Miami, Ángel de Brito dio positivo de COVID-19

A una semana de haber viajado a Miami para recibir la vacuna contra el Covid-19, Ángel De Brito estaba listo para regresar a la Argentina cuando descubrió que había contraído el virus. "El jueves me hice el hisopado y el sábado me llegó el positivo, así que me voy a tener que quedar unos días más, aislado", reveló el periodista en diálogo con Los ángeles de la mañana, donde contó que había sentido cansancio y que llegó a tener 38 grados de fiebre.

El periodista aprovechó la oportunidad para señalar las diferencias en la atención del sistema de salud argentino y el estadounidense. "Acá me dieron el resultado por teléfono pero no hay un seguimiento... cada uno hace lo que quiere. Yo tengo el seguimiento de mis médicos de Buenos Aires. Nada más", detalló.