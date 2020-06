La brutal chicana de Alejandro Fantino por la cloaca rota en Torneos y Competencias

El conductor de América TV, Alejandro Fantino, pronunció una fuerte chicana por la rotura de un caño que llevó a que se inunde con agua marrón el edificio de la empresa Torneos, ubicado en Balcarce y Venezuela.

"Hay una sola cosa que me preocupa. No vaya a ser cosa que se vaya algún documento de cómo se consiguieron los derechos de la Copa Libertadores. Pobre Galarza (CEO de Torneos), por ahí aparecen los documentos flotando en medio de la calle. Si la tinta no se corre podremos enterarnos de algunas cosas", dijo Fantino chicanero.

Fantino hacía referencia a la dudosa adquisición que hizo Torneos de los derechos de transmisión de la Copa Libertadores. Las causas judiciales investigan el pago de coimas a cambio de obtener la televisación y los derechos de marketing.

El conductor de televisión además apuntó contra el actual CEO de Torneos Galarza a quien señaló como "meado por los elefantes". Además lanzó otra chicana referida al especial de Netflix sobre Torneos y Competencias.

"Se rompió un caño. Que loco es todo, veía el especial de los 20 años de Fútbol de Primera con la ninguneada al trabajo del Negro Ávila, qué loco como las cosas y lo trágico te ponen entre ceja y ceja", afirmó.