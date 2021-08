Interna en América TV: se pudrió todo entre Chantal Abad y Soledad Fandiño

A pesar de que las integrantes de Es por ahí desmintieron todo tipo de pelea, los rumores en los pasillos del canal son cada vez más fuertes.

La buena onda que intentan transmitir en Es por ahí, ciclo de América TV conducido por Guillermo Andino, es cada vez menos convincente. Las versiones de una guerra entre Soledad Fandiño y Chantal Abad son cada vez más resonantes y la periodista Pilar Smith se encargó de dar los detalles de una grieta que preocupa a sus compañeros.

El conflicto comenzó en mayo, cuando el ciclo conducido además por Guillermo Andino e integrado por Guido Záffora aún estaba buscando su identidad. En ese momento, el periodista Fernando Piaggio reveló en El run run del espectáculo (Crónica) que a Chantal la estarían apodando "la araña" a sus espaldas.

"No se están llevando para nada bien y está todo mal entre ellas, lo disimulan al aire porque hay que ser diplomáticos y agradables”, aseguró el periodista en aquel momento. Sin embargo, el conflicto no escaló. Pero ahora, tres meses más tarde, fue Pilar Smith quien volvió a hablar del tema en el programa El Espectador (CNN Radio), donde dijo que tenía la información "súper confirmada y chequeada con las mejores fuentes del canal" sobre esta supuesta mala relación entre las rubias.

Se quebró la relación entre Soledad Fandiño y Chantal Abad.

"Se pudrió todo entre Soledad Fandiño y la cocinera Chantal. No hay onda para nada. Sobre todo el día lunes (de la semana pasada) que Soledad Fandiño se puso a cocinar, ¡Se puso a cocinar! Y Chantal no pudo disimular la bronca. Muchísima bronca. No tienen onda", afirmó Smith.

Además, la panelista destacó que a Chantal a veces le dicen que "tiene que vestirse de tal manera" o "acomodarse el pelo" para no estar parecida a su compañera y que se destaque más Fandiño, algo que no le cae nada bien. "Lo cierto es que no hay onda, por mas que salgan a desmentirme o a decir que no es así, lo tengo recontra chequeado", aseguró.

"Tratarán de disimularlo y de negarlo como hace mucha gente para seguir adelante con los trabajos porque hay que convivir y de eso se trata. Pero no hay onda entre Soledad Fandiño y la cocinera Chantal sobre todo cuando Soledad cocinó y eso no le cayó para nada bien a Chantal", reiteró. A la vez, Smith explicó que ambas "van a tratar de seguir adelante" porque "son trabajos y hay que trabajar".

En su momento, tanto Chantal como Soledad desmintieron los rumores de pelea y dijeron que tienen una buena relación, incluso en la pantalla se las ve interactuando constantemente. "Me parece que hay gente que tiene ganas de buscar donde no hay. Sole es una divina, no la conocía, la conocí acá. Nunca fue mi estilo meterme en líos, tener problemas con alguien", dijo Chantal en mayo, en diálogo con Paparazzi.

Y consultada sobre el presunto apodo que su compañera le habría puesto ("la araña"), la cocinera explicó: "¿Viste? ¿Por qué será? ¿Será porque tengo culo grande? Me enteré, me lo dijeron, al toque que lo leí le escribí a Sole 'che qué onda con esto'. Nos reímos, nos pareció divertido", confesó.