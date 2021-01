La pandemia de coronavirus sigue impactando fuertemente en la Argentina y el resto del mundo. Mientras los contagios crecen, los gobiernos continúan con las diferentes campañas de vacunación para inmunizar a la población e intentar superar la enfermedad. Luego de que la Anmat aprobara el uso de la Sputnik V para personas mayores de 60 años, la vacuna sigue en el ojo de la tormenta de algunos medios opositores.

Durante una nueva emisión de Intratables, los panelistas confesaron si se aplicarían o no la vacuna rusa frente al aumento de casos. Muchos de ellos dijeron que no y Diego Brancatelli no dudó en mostrar su bronca contra sus compañeros. "En un mundo desesperado por la vacuna, acá hay tres periodistas que dan el lujo de decir que no se la darían", expresó visiblemente molesto por el accionar de los comunicadores.

Al mismo tiempo, el periodista no dudó en apuntar contra ellos y los acusó de no estar realizando el trabajo como se debe. "Somos un país de buena gente, qué país hermoso tenemos. Los comunicadores que tienen que alentar a la gente a vacunarse, no lo hacen", manifestó con bronca. Y Ceferino Reato lo cruzó de forma insólita, olvidándose que se habla de la salud de millones de personas: "Eso es ideología, eso es periodismo militante".

Ante esto, Brancatelli remarcó que con ese tipo de comentarios "le sacás las ganas a la gente" y el segundo disparó: "Vos sos un periodista militante y funcionario, no sos cualquier cosa". Frente a esto, el periodista le dijo: "Vos también sos militante, pero del desánimo de la mala onda. No me ataques cuando no tenés ningún argumento" y el colega, buscó retrucar: "Cuando estaba Macri, vos eras pesimista".

"No ataques con cuestiones personales, sos un hombre grande", se defendió Diego. Y Ceferino sumó: "Cuando vos hablás de 'los otros', te pueden contestar. Cuando decís que somos sembradores de pesimismo, te recuerdo que vos sos optimista porque estás obligado a serlo, sos militantes". Y Brancatelli sentenció sobre el tema: "A mí no me obliga nadie, con Macri no había con qué ser optimista... Vos tenés un problema con la interpretación de los valores".

Recordemos que hace unos días, el mismo periodista había tenido un cruce con la infectóloga Gabriela Piovano. "Es muy grave que un periodista diga que a la vacuna Sputnik V no la quiere nadie, no tiene ningún fundamento para decir lo que está diciendo. La señora Merkel está negociando con Putin para recibirla, Reato, lea los diarios", disparó la trabajadora de salud. En esa ocasión, Reato volvió a acusar a la persona con la que discutía de "militante".

Mirá el momento: