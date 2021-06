Chantal Abad y una picante confesión en Debo Decir: "Fui infiel toda mi vida"

Invitada al programa de Luis Novaresio, la actual cocinera de "Es por ahí" recordó experiencias sentimentales pasadas y les pidió perdón a quienes supieron ser su pareja. "Desde chica siempre fui muy infiel", sostuvo Chantal Abad.

La chef Chantal Abad, que es parte de América TV realizó una picante confesión en Debo decir realizó una picante confesión que sorprendió a sus exparejas, al afirmar que fue "infiel toda mi vida". La cocinera es una de las más conocidas de la TV argentina. Luego de su paso por Morfi, ciclo que aún continúa emitiéndose en Telefe, la protagonista se mudó a América TV para mostrar sus dotes culinarios en Es por ahí (conducido por Guillermo Andino). Sin embargo, en esta ocasión no fue noticia por sus platos:

“Fui infiel toda mi vida. Perdón a los que se están enterando ahora. Horrible. Desde chica siempre fui muy infiel. En 2014 o 2015 tuve como un quiebre grande, una transformación personal interesante en un encuentro con mi ego y empecé a revisar muchas cosas y entre ellas esto de los valores, de qué me proponía en la vida y cómo quería caminar”, reveló Chantal Abad, generando la sorpresa de Luis Novaresio y de los demás invitados.

A su vez, la cocinera agregó: “En aquel momento era con una impunidad absoluta. Viste que a veces uno está montado en una soberbia de la que no se da cuenta y no es consciente de cuánto daño puede causar por sentirse un poquito superior, a pesar de que nunca se supo”.

Luego de sus experiencias pasadas, Chantal Abad aseguró que está en otra etapa de su vida y que llevó adelante una transformación que la hizo repensar sus valores y sus principios al estar en pareja: "Hoy me re veo besando a una sola persona el resto de mi vida y me veo con ese código amoroso que va muchos más allá de lo físico o si de tengo sexo o no, o si estoy por calentura o si me gusta otro… Me pasa por otro lugar”.

Chantal Abad reveló que, luego de ser infiel, fue engañada por una pareja

De forma totalmente espontánea, la cocinera comentó: "Si, fue ahora, hace poquito. Dije 'bueno, esto es medio kármico'. Muchos años estuve del otro lado y la vida me dijo 'ahora vivilo vos'. Y no estoy sola. Perdoné. Lo laburé mucho todos los días, no fue mágico, no dije 'te perdoné y está todo bien', sino que tiene que ver con la humildad de pensar que el otro tuvo la necesidad de contar algo. Siempre está el gris de decirle 'ah, pero vos hiciste...'. Después me digo 'Chantal, no... elegiste perdonar... no caigas en eso'... es un trabajo, eh".