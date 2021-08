Amalia Granata se enfureció contra Florencia Peña y se autodenominó como una "verdadera feminista"

Florencia Peña defendió a Victoria Tolosa Paz y Amalia Granata publicó un descargo en Twitter.

Amalia Granata, diputada de Santa Fe y activista provida, se manifestó en contra de la actriz Florencia Peña, quien había saltado en defensa de la precadidata a diputada del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, por mencionar al sexo durante una aparición pública. En su discurso, Tolosa había destacado la importancia de reivindicar el disfrute y, tras varias críticas y memes en Internet por sus dichos, la artista se expresó en su cuenta de Twitter.

“Detestan a las mujeres que reivindican el goce y no temen mostrar libremente su sexualidad. Nos quieren hacer creer que garchar mucho y rico no es de ‘señorita’. Mi ciela, querrían muchxs pasarla así como la pasamos las ‘trolas’. Tendrían menos odio y más amor. Prueben. Es hermoso”, publicó Florencia Peña en su cuenta de Twitter. Como era de esperarse, recibió una gran cantidad de agresiones por usuarios de la plataforma.

Más tarde, agregó algo más: “Vengan de a todxs bebé !! Acá se disfruta el sexo libremente y sin culpa. Se pusieron muy densos con el temita de mi sexualidad. ¿Me quieren disciplinar? Naaa… Tranquilos bebus, pongan la energía en cositas que les hagan bien, no en mí que siempre los hago reventar”. Después, Amalia Granta citó una nota al respecto en su Twitter y expresó: “Ustedes se detestan solas cuando se ponen en ese lugar tan básico. Las verdaderas feministas reivindicamos el empoderamiento desde la educación, el mérito, el trabajo, la independencia y la superación”.

Los dichos de Victoria Tolosa Paz

Todo empezó cuando esta semana Victoria conversó con Martín Rechimuzzi y Pedro Rosenblat sobre la relevancia del sexo en la vida en sociedad. Mientras hablaba de los objetivos del gobierno con respecto a la pandemia del coronavirus, sentenció: “Vamos a tener un nivel de inmunidad todos y todas, que en la primavera, los pibes, que están desesperados porque están hartos de los aforos, porque quieren bailar”. Por último, agregó una frase que despertó indignación en algunos sectores: “En el peronismo siempre se garchó, es así”.

La explicación de Tolosa Paz por sus dichos

Tras toda la polémica, la precandidata nacional explicó que “hay cosas en la sociedad que cuesta aceptar”, como por ejemplo, que una mujer hable sobre el goce con libertad. “Lo hice en un marco de absoluto respeto. Me sacaron de contexto, yo no hablé de mi sexualidad”, agregó. “Lo puse en palabras de los jóvenes, porque es lo que sintieron muchos durante muchos meses. No fui consciente de lo que podía generar. Fue en una charla descontracturada con jóvenes”.