Mirtha Legrand recibió la segunda dosis de la Sputnik

Durante la tarde del miércoles, Mirtha Legrand recibió la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y completó así el cronograma de inmunización. Entusiasmada, compartió la alegría de haber sido vacunada para volver a la pantalla, justo después de que se haya declarado la guerra entre su nieto y productor, Nacho Viale y la dirección de El Trece debido a los incesantes reclamos de Viale a las empresas del Grupo Clarín a través de Twitter.

Antes de completar las dos dosis de la vacuna rusa, La Chiqui declaró en diálogo con Teleshow: "Yo hasta que no me apliquen la segunda vacuna no haré nada". Y teniendo en cuenta su carácter, la diva ya se debe estar preparando para volver a la conducción, aunque lo haría sólo los domingos porque conducir también los sábados se le hacía "pesado". En su lugar, durante las cenas seguirá su nieta Juana Viale o lo que determine El Trece, puesto que están considerando a Mariana Fabbiani para animar la cena y el almuerzo del fin de semana, en una maniobra de presión contra Viale.

En este sentido, Mirtha se alzó firme y tras compartir a través de la red social del pajarito su alegría por haber podido completar su inmunización luego distintos reclamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notificó que esperará "el tiempo indicado" para limar las asperezas dentro del canal y volver a dirigir sus históricos banquetes.

La guerra entre Nacho Viale y El Trece?

En el canal emblema del Grupo Clarín se vislumbra un nuevo conflicto por los PNT en el programa que conduce Juana Viale en reemplazo de su abuela Mirtha Legrand en la noche de los sábados que tanto le está costando repuntar en el rating ante Telefe pero estalló la guerra entre Nacho Viale y Adrián Suar y hasta podrían rescindir el contrato según anunciaron el martes en Intrusos en el Espectáculo.

Cada sábado, el joven productor le recrimina al canal que le adjudican 3 cortes por programa. "Otro día se queja de la velocidad de Fibertel. Los vuelve locos, a Nacho Viale lo tienen montado en un huevo", apuntó Rodrigo Lussich. "A TN le desmiente las noticias, a Fibertel le reclama la velocidad de internet y a canal Trece le recrimina que le ponga muchos cortes a la hermana", reforzó el periodista. "Lo que hizo explotar a Adrián Suar y Pablo Codevila es la reiterada cantidad de reproches exponiendo la situación en lugar de conversarlo", cerró.