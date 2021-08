Sacado y a los gritos, Alfredo Casero desencajó a Jonatan Viale en vivo: "¡Hicieron mierda la televisión!"

El excomediante se paró en el estudio de LN+ y advirtió a los periodistas que "se los va a llevar puesto Twitter".

Parado, caminando y a los gritos, Alfredo Casero sorprendió a Jonatan Viale y sus compañeros de LN+, que no sabían si reírse o salir corriendo ante la situación. "Ya lo vi eso, ya lo vi anoche en Twitter la noche anterior. Dejen de hacer televisión con nada y hagan televisión de verdad. Ya hicieron mierda la televisión", expresó, fuera de sí, ante la risa incómoda de los periodistas que simplemente lo miraban.

Sucedió este miércoles por la noche cuando estaba de invitado como habitualmente sucede, tanto en el canal de Macri como en distintos espacios de TN, la otra emisora que hace punta día a día en las operaciones contra el gobierno nacional. Esta vez el enojo de Casero no estaba enfocado especialmente a lo político, sino a los formatos que se utilizan en la TV actual. "Inventen algo porque se los lleva puestos Twitter", arengó el ex comediante.

E insistió: "Salí a decir en su momento, muchachos fíjense porque si el gran diario argentino me levanta a mí los tweets, los pone y salen así de grandes, los periodistas se tienen que tirar por la ventana y morir abajo, porque ya para qué están".

Alfredo Casero estalló contra Facundo Manes

El actor y militante del macrismo Alfredo Casero visitó el piso de Solo una vuelta más, en TN, y apuntó contra toda la dirigencia política. Pero a diferencia de otras exposiciones, el macrista se tiró en contra de Juntos por el Cambio, especialmente contra Facundo Manes y María Eugenia Vidal con curiosas comparaciones.

“Nunca en la vida me ofrecieron una candidatura porque no podrían manejarme. Necesitan gente que sean soldados de uno”, arrancó Alfredo Casero cuando le preguntaron si lo habían invitado a sumarse al macrismo de cara a las próximas elecciones para las que el macrismo anduvo buscando a gente de la farándula para sumarse a sus filas.

Luego de despotricar contra el presidente Alberto Fernández y cualquier medida que tome, el ex Cha cha cha también repartió para el espacio político de Mauricio Macri. “Juntos por el Cambio me ofrece a Facundo Manes que no sé quién es. No entiendo...no tiene trasfondo. Cada vez que veo a él o a Martín Lousteau no les creo nada, se me paran los pelos de la cabeza", cuestionó. “La única vez que hablé con (Horacio Rodríguez) Larreta no me dio bola porque hablé bien de (Mauricio) Macri”, disparó.