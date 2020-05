Alejandro Fantino no mencionó ni una sola palabra. Pero fue puesto en escena luego de que Rocío Marengo diera detalles de su relación con él y dejara entrever que entablaron algo más que una amistad. ¿Han sido amantes? Al parecer no, aunque la modelo se manifestó en Canal 9 dejando más dudas que certezas: "Cuando apareció Lanzoni (ex pareja del conductor) yo lo vi pocas veces".

"No paso nada. Con Ale trabajé cuando tenía 19 o 20 años, era muy chiquita. Fue un buen compañero, un divino", aseguró Marengo, quien hace muchos años trabajó junto a Fantino. Por otra parte, agregó: "Él en ese momento tenía otra novia, era un sex symbol y todas querían salir con él. Las chicas se me acercaban para conocerlo".

Consultada por José María Listorti y Denis Dumas sobre su posible romance con el santafesino, Marengo sentenció: "¿Esto es una joda para Showmatch ? Me hizo quedar como que soy un bagarto y no me dio bola . La verdad que con Ale no salí. Yo soy muy chapada a la antigua, el hombre me tiene que encarar, no soy de ir yo al frente".

Sin embargo, fue sobre el final cuando la vedette abrió nuevamente el interrogante: "Dicen que el pez por la boca muere. Después cuando apareció Lanzoni yo lo vi pocas veces, ya no era la relación que teníamos antes".